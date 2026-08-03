Hapisten Çıkan Emma Coronel Yeni Hayat Kurdu: Kocası Müebbet Hapiste, Kendisi Fenomen Oldu

Geçtiğimiz şubat ayında, eşi El Chapo ile olan hayatını kendi gözünden izleyiciye aktaracak bir televizyon dizisinin hazırlıklarına başladığını duyurdu. Bunun yanı sıra, parmaklıklar ardında geçirdiği günleri tüm şeffaflığıyla anlatmayı planladığı bir anı kitabı üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor.

Eşi yeni bir kariyere yelken açarken, dünyanın en büyük suç örgütlerinden birini yöneten Joaquin 'El Chapo' Guzman ise Amerika Birleşik Devletleri'nde ömür boyu hapse ek olarak verilen 30 yıllık cezasını çekmeye devam ediyor. Guzman'ın dava dosyası, cinayet komplolarından silah kaçakçılığına kadar uzanan kabarık bir listeye sahip. Hatta mahkeme sürecinde ifade veren eski koruması Isaías Valdez Ríos, ünlü baronun rakip kartel üyelerine saatlerce işkence ettiğini, onları diri diri gömdüğünü ve cesetlerini yakarak yok ettiğini tüm kan dondurucu detaylarıyla anlatmıştı.