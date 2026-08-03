Hapisten Çıkan Emma Coronel Yeni Hayat Kurdu: Kocası Müebbet Hapiste, Kendisi Fenomen Oldu
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Dünyaca ünlü baron Joaquin 'El Chapo' Guzman'ın eşi Emma Coronel, cezaevinden tahliye olduktan sonra bambaşka bir kimliğe büründü. Yasaklı madde kaçakçılığı suçundan hüküm giyen 36 yaşındaki Coronel, günümüzde 600 bin takipçili bir Instagram fenomeni olarak modellik yapıyor ve kendi hayatını anlatacağı yeni medya projelerine hazırlanıyor.
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Sinaloa Karteli'nin kurucusu olarak bilinen ve suç dünyasının en karanlık isimlerinden olan El Chapo'nun eşi Emma Coronel, geçmişini geride bırakarak spot ışıklarının altına geri döndü.
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Hayatında yepyeni bir sayfa açan Coronel, sadece sosyal medyayla sınırlı kalmayıp büyük kitlelere ulaşacak projelere de imza atıyor.
Coronel'in geçmişi de bu karanlık tablodan tamamen bağımsız değil.
Geçmişin ağır yüküyle yüzleşmeye çalışan Coronel, hapisten çıktıktan sonra yaptığı açıklamalarda eşinin işlediği suçlardan dolayı mağdur olan ailelere zeytin dalı uzattı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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