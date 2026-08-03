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Hapisten Çıkan Emma Coronel Yeni Hayat Kurdu: Kocası Müebbet Hapiste, Kendisi Fenomen Oldu

Hapisten Çıkan Emma Coronel Yeni Hayat Kurdu: Kocası Müebbet Hapiste, Kendisi Fenomen Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
03.08.2026 - 14:43
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Dünyaca ünlü baron Joaquin 'El Chapo' Guzman'ın eşi Emma Coronel, cezaevinden tahliye olduktan sonra bambaşka bir kimliğe büründü. Yasaklı madde kaçakçılığı suçundan hüküm giyen 36 yaşındaki Coronel, günümüzde 600 bin takipçili bir Instagram fenomeni olarak modellik yapıyor ve kendi hayatını anlatacağı yeni medya projelerine hazırlanıyor.

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Sinaloa Karteli'nin kurucusu olarak bilinen ve suç dünyasının en karanlık isimlerinden olan El Chapo'nun eşi Emma Coronel, geçmişini geride bırakarak spot ışıklarının altına geri döndü.

Sinaloa Karteli'nin kurucusu olarak bilinen ve suç dünyasının en karanlık isimlerinden olan El Chapo'nun eşi Emma Coronel, geçmişini geride bırakarak spot ışıklarının altına geri döndü.

Kara para aklama ve yasaklı madde kaçakçılığı suçlamalarıyla hapse giren ancak savcılıkla yaptığı anlaşma sayesinde cezasının üç yıldan az bir kısmını çekerek 2023'te özgürlüğüne kavuşan Coronel, şimdilerde adeta bir sosyal medya yıldızı. Otuz altı yaşındaki eski mahkum, Instagram'da ulaştığı yaklaşık 600 bin takipçisine spor, binicilik ve modellik serüvenlerini paylaşıyor.

Hayatında yepyeni bir sayfa açan Coronel, sadece sosyal medyayla sınırlı kalmayıp büyük kitlelere ulaşacak projelere de imza atıyor.

Hayatında yepyeni bir sayfa açan Coronel, sadece sosyal medyayla sınırlı kalmayıp büyük kitlelere ulaşacak projelere de imza atıyor.

Geçtiğimiz şubat ayında, eşi El Chapo ile olan hayatını kendi gözünden izleyiciye aktaracak bir televizyon dizisinin hazırlıklarına başladığını duyurdu. Bunun yanı sıra, parmaklıklar ardında geçirdiği günleri tüm şeffaflığıyla anlatmayı planladığı bir anı kitabı üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor.

Eşi yeni bir kariyere yelken açarken, dünyanın en büyük suç örgütlerinden birini yöneten Joaquin 'El Chapo' Guzman ise Amerika Birleşik Devletleri'nde ömür boyu hapse ek olarak verilen 30 yıllık cezasını çekmeye devam ediyor. Guzman'ın dava dosyası, cinayet komplolarından silah kaçakçılığına kadar uzanan kabarık bir listeye sahip. Hatta mahkeme sürecinde ifade veren eski koruması Isaías Valdez Ríos, ünlü baronun rakip kartel üyelerine saatlerce işkence ettiğini, onları diri diri gömdüğünü ve cesetlerini yakarak yok ettiğini tüm kan dondurucu detaylarıyla anlatmıştı.

Coronel'in geçmişi de bu karanlık tablodan tamamen bağımsız değil.

Coronel'in geçmişi de bu karanlık tablodan tamamen bağımsız değil.

Amerikan makamları, onun El Chapo'nun hapishaneden gerçekleştirdiği iki büyük firarda aktif rol oynadığını belirtmişti. Ancak yetkililerle yaptığı iş birliği, onun bugün özgür bir kadın olarak yeni bir hayat kurmasının önünü açtı. İkilinin yolları ise çok daha eskiye dayanıyor. 2008 yılında Sinaloa Güzeli seçilerek dikkatleri üzerine çeken Coronel, ünlü baronla henüz 17 yaşındayken tanışmış ve 18 yaşına bastığı gün, o dönem 50 yaşında olan Guzman ile hayatını birleştirmişti. İkiz kız çocukları olan çiftin ilişkisi, Coronel'in katıldığı ve sonradan yayından kaldırılan 'Cartel Crew' adlı reality şovda tamamen gerçek bir aşka dayandırılmıştı.

Geçmişin ağır yüküyle yüzleşmeye çalışan Coronel, hapisten çıktıktan sonra yaptığı açıklamalarda eşinin işlediği suçlardan dolayı mağdur olan ailelere zeytin dalı uzattı.

Geçmişin ağır yüküyle yüzleşmeye çalışan Coronel, hapisten çıktıktan sonra yaptığı açıklamalarda eşinin işlediği suçlardan dolayı mağdur olan ailelere zeytin dalı uzattı.

Yaşanan acılara duyarsız kalmadığını belirten Coronel, yakınlarını kaybeden ve zarar gören herkesin yanında olduğunu vurguladı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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