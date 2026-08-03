Spider-Man: Brand New Day Rekorları Altüst Etti! Yeni Örümcek Adam Filmi Gişede Tarih Yazıyor

Marvel evreninin sevilen kahramanı, sadece üç günde elde ettiği devasa gelirle sinema salonlarının dolmayacağı yönündeki tüm karamsar tahminleri boşa çıkardı. Türkiye dâhil tüm dünyada yoğun ilgi gören yapım, Avengers: Endgame’in hemen arkasına yerleşerek sinema tarihinin en başarılı ikinci açılışını gerçekleştirdi.

Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’da yaklaşık 4 bin 500 salonda seyirci karşısına çıkan yeni macera, Kuzey Amerika iç pazarında 355 milyon dolarlık bir hasılat elde etti. ABD pazarında tek bir hafta sonunda 300 milyon dolar sınırını geçen ilk film ünvanını kazanan yapım, uluslararası pazarlardan gelen 573 milyon dolarlık katkıyla birlikte toplam küresel gelirini 928 milyon dolara ulaştırdı. Gün içinde kesinleşecek nihai rakamların tahminlerin üzerine çıkması halinde, filmin tüm zamanların en yüksek açılış rekorunu kırma ihtimali dahi masada duruyor. Yapımcı şirket Sony’nin pazarlama bütçesi hariç yaklaşık 225 milyon dolar harcayarak hayata geçirdiği film, böylece ilk hafta sonundan maliyetini katlamayı başardı.

Yönetmen koltuğunda Destin Daniel Cretton’ın oturduğu film, hem sinema eleştirmenlerinden hem de izleyicilerden tam not almayı başardı. Başrolde yeniden Tom Holland’ı izlediğimiz yapımda oyuncuya kemik kadrodan Zendaya ve Jacob Batalon eşlik ederken; kadroda Jon Bernthal ile Sadie Sink gibi dikkat çekici isimler de yer alıyor. Örümcek Adam’ın gerçek kimliğinin tüm hafızalardan silindiği olayların yıllar sonrasını odağına alan senaryo, Peter Parker’ın bir yandan kendi yağında kavrulan sıradan yaşam mücadelesini verirken diğer yandan dünyayı tehdit eden yeni bir düşmanla yüzleşmesini anlatıyor.