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Spider-Man: Brand New Day Rekorları Altüst Etti! Yeni Örümcek Adam Filmi Gişede Tarih Yazıyor

Spider-Man: Brand New Day Rekorları Altüst Etti! Yeni Örümcek Adam Filmi Gişede Tarih Yazıyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
03.08.2026 - 12:50
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Beyaz perdeye beş yıllık aranın ardından görkemli bir dönüş yapan Örümcek Adam, vizyondaki ilk üç gününde kırdığı gişe rekorlarıyla sinema endüstrisini salladı. Dünya genelinde milyar dolarlık baraja merdiven dayayan film, tüm zamanların en iyi ikinci açılış performansına imza attı.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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31 Temmuz'da izleyiciyle buluşan "Spider-Man: Brand New Day", gösterimdeki ilk hafta sonunun ardından küresel ölçekte eşine az rastlanır bir gişe başarısına imza attı.

31 Temmuz'da izleyiciyle buluşan "Spider-Man: Brand New Day", gösterimdeki ilk hafta sonunun ardından küresel ölçekte eşine az rastlanır bir gişe başarısına imza attı.

Marvel evreninin sevilen kahramanı, sadece üç günde elde ettiği devasa gelirle sinema salonlarının dolmayacağı yönündeki tüm karamsar tahminleri boşa çıkardı. Türkiye dâhil tüm dünyada yoğun ilgi gören yapım, Avengers: Endgame’in hemen arkasına yerleşerek sinema tarihinin en başarılı ikinci açılışını gerçekleştirdi.

Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’da yaklaşık 4 bin 500 salonda seyirci karşısına çıkan yeni macera, Kuzey Amerika iç pazarında 355 milyon dolarlık bir hasılat elde etti. ABD pazarında tek bir hafta sonunda 300 milyon dolar sınırını geçen ilk film ünvanını kazanan yapım, uluslararası pazarlardan gelen 573 milyon dolarlık katkıyla birlikte toplam küresel gelirini 928 milyon dolara ulaştırdı. Gün içinde kesinleşecek nihai rakamların tahminlerin üzerine çıkması halinde, filmin tüm zamanların en yüksek açılış rekorunu kırma ihtimali dahi masada duruyor. Yapımcı şirket Sony’nin pazarlama bütçesi hariç yaklaşık 225 milyon dolar harcayarak hayata geçirdiği film, böylece ilk hafta sonundan maliyetini katlamayı başardı.

Yönetmen koltuğunda Destin Daniel Cretton’ın oturduğu film, hem sinema eleştirmenlerinden hem de izleyicilerden tam not almayı başardı. Başrolde yeniden Tom Holland’ı izlediğimiz yapımda oyuncuya kemik kadrodan Zendaya ve Jacob Batalon eşlik ederken; kadroda Jon Bernthal ile Sadie Sink gibi dikkat çekici isimler de yer alıyor. Örümcek Adam’ın gerçek kimliğinin tüm hafızalardan silindiği olayların yıllar sonrasını odağına alan senaryo, Peter Parker’ın bir yandan kendi yağında kavrulan sıradan yaşam mücadelesini verirken diğer yandan dünyayı tehdit eden yeni bir düşmanla yüzleşmesini anlatıyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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