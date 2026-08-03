Spider-Man: Brand New Day Rekorları Altüst Etti! Yeni Örümcek Adam Filmi Gişede Tarih Yazıyor
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Beyaz perdeye beş yıllık aranın ardından görkemli bir dönüş yapan Örümcek Adam, vizyondaki ilk üç gününde kırdığı gişe rekorlarıyla sinema endüstrisini salladı. Dünya genelinde milyar dolarlık baraja merdiven dayayan film, tüm zamanların en iyi ikinci açılış performansına imza attı.
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31 Temmuz'da izleyiciyle buluşan "Spider-Man: Brand New Day", gösterimdeki ilk hafta sonunun ardından küresel ölçekte eşine az rastlanır bir gişe başarısına imza attı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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