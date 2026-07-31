Haluk Bilginer ve Ali Atay'ı Buluşturan Güneye Giderken'den İlk Kare Geldi
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Haluk Bilginer ile Ali Atay'ı yeniden bir araya getiren Güneye Giderken filminin çekimleri başladı. Merakla beklenen yapımda Bilginer, ömrünün son aylarını yaşayan Turgay karakterine hayat verirken, hikaye sıradan başlayan bir yolculuğun beklenmedik bir maceraya dönüşmesini konu alıyor.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Haluk Bilginer ile Ali Atay'ı yıllar sonra yeniden aynı projede buluşturan "Güneye Giderken" filminin çekimleri başladı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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