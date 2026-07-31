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Haluk Bilginer ve Ali Atay'ı Buluşturan Güneye Giderken'den İlk Kare Geldi

Haluk Bilginer ve Ali Atay'ı Buluşturan Güneye Giderken'den İlk Kare Geldi

Haluk Bilginer film Ali Atay
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
31.07.2026 - 17:25
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Haluk Bilginer ile Ali Atay'ı yeniden bir araya getiren Güneye Giderken filminin çekimleri başladı. Merakla beklenen yapımda Bilginer, ömrünün son aylarını yaşayan Turgay karakterine hayat verirken, hikaye sıradan başlayan bir yolculuğun beklenmedik bir maceraya dönüşmesini konu alıyor.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Haluk Bilginer ile Ali Atay'ı yıllar sonra yeniden aynı projede buluşturan "Güneye Giderken" filminin çekimleri başladı.

Haluk Bilginer ile Ali Atay'ı yıllar sonra yeniden aynı projede buluşturan "Güneye Giderken" filminin çekimleri başladı.

Taff Pictures imzasını taşıyan Güneye Giderken, şirketin geleneksel çekim günü olan perşembe günü sete çıktı. Merakla beklenen filmden ilk kare yayınlandı.

Senaryosunu Ali Atay, Cihan Talay ve Beste Bilir'in birlikte kaleme aldığı filmin yönetmen koltuğunda da Ali Atay oturuyor. Oyuncu kadrosunda Hande Yılmaz, Cihan Talay ve Mehmet Özgür de yer alıyor.

Filmde Haluk Bilginer, yalnızca birkaç aylık ömrü kaldığını öğrenen Turgay karakterine hayat veriyor. Hazırladığı yapılacaklar listesini tamamlamak isteyen Turgay'ın yolu, taksi şoförü Kadir ile kesişiyor.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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