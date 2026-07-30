Gazeteci Cem Küçük "Halkı Yanıltıcı Bilgi ve Şantaj" Suçlamasıyla Gözaltına Alındı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, iktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Cem Küçük hakkında 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'şantaj' suçlamalarıyla gözaltı kararı çıkarıldı. Kararın ardından Küçük'ün aynı gün düzenlenen operasyonla gözaltına alındığı öğrenildi.
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Suçlamalar: "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "şantaj"
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Kısa süre önce TGRT'den ayrılmıştı.
DHA, Cem Küçük'ün sağlık kontrolüne getirildiği anları paylaştı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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