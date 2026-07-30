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Gazeteci Cem Küçük "Halkı Yanıltıcı Bilgi ve Şantaj" Suçlamasıyla Gözaltına Alındı

Gazeteci Cem Küçük "Halkı Yanıltıcı Bilgi ve Şantaj" Suçlamasıyla Gözaltına Alındı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
30.07.2026 - 21:44
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, iktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Cem Küçük hakkında 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'şantaj' suçlamalarıyla gözaltı kararı çıkarıldı. Kararın ardından Küçük'ün aynı gün düzenlenen operasyonla gözaltına alındığı öğrenildi.

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Suçlamalar: "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "şantaj"

Suçlamalar: "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "şantaj"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, gazeteci Cem Küçük hakkında 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'şantaj' suçlamalarıyla gözaltı kararı çıkarıldı. Başsavcılığın talimatı üzerine İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerine Küçük'ün yakalanarak gözaltına alınması yönünde işlem başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Cem Küçük'ün aynı gün gözaltına alındığı bildirildi. Başsavcılık açıklamasında, gözaltı işleminin 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'şantaj' suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirildiği ifade edildi.

Kısa süre önce TGRT'den ayrılmıştı.

Kısa süre önce TGRT'den ayrılmıştı.

Cem Küçük kısa süre önce TGRT ve Türkiye Gazetesi'ndeki görevlerinden ayrıldığını duyurmuştu. 

Ayrılıkla ilgili Küçük, İBB davaları ve CHP ile ilgili fikir ayrılıklarının sebep olduğunu reddetmişti.

DHA, Cem Küçük'ün sağlık kontrolüne getirildiği anları paylaştı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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