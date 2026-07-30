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Bize Bir Albüm Seç, Onunla İlgili İlginç Bir Bilgi Verelim!

etiket Bize Bir Albüm Seç, Onunla İlgili İlginç Bir Bilgi Verelim!

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
30.07.2026 - 22:01
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Müzik dinlerken genelde sadece şarkılara odaklanıyoruz ama o albümlerin stüdyo kayıtlarında dönen krizler, son anda değişen kapak tasarımları veya şarkıların arkasındaki gerçek hikayeler en az melodiler kadar dikkat çekici olabiliyor.

Senin merak ettiğin bir albüm var mı?

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Bir albüm seç bakalım!

Macerasına Avrupa'da devam eden bir şarkısı var!

Macerasına Avrupa'da devam eden bir şarkısı var!

'Hadi Bakalım' o dönem sınırları aşıp Avrupa'da single olarak piyasaya sürüldü. Avrupa kulüplerinde çalınan ilk Türkçe pop şarkılarından biri oldu. Kaset basan fabrikaların talebe yetişmek için gece gündüz mesai yaptığı bir dönemden bahsediyoruz.

Market arabası Mirkelam'ın ününe ün kattı!

Market arabası Mirkelam'ın ününe ün kattı!

Umur Turagay'ın yönettiği o meşhur 'Her Gece' klibi aslında son derece kısıtlı bir bütçeyle çekildi. Kameramanın bir market arabasına oturtulup koşturulduğu o görüntüler bir neslin hafızasına kazındı.

Albümün arkasında acı bir kayıp var.

Albümün arkasında acı bir kayıp var.

Şebnem Ferah'ın hayatındaki en zor dönemlerden birine denk geldi. Tam o süreçte ablasını kaybetti. Şarkılardaki o yoğun melankoli ve öfkenin temelinde doğrudan bu büyük kaybın etkisi var.

Referans albüm olarak bilmemiz gereken bir albüm.

Referans albüm olarak bilmemiz gereken bir albüm.

Satış rakamları açısından bir önceki albümlerinin gerisinde kalsa da müzisyenler arasında tam bir referans albümüne dönüştü. Popüler kültürün beklentilerinden çok sanatsal bir inat işiydi.

Ünlü bir filmden ilham alınmış.

Ünlü bir filmden ilham alınmış.

Tarkan'ın 'Kuzu Kuzu' dönemi imajındaki o keskin değişimin ilham kaynağı Fight Club filmiydi. Kliplerdeki ve albüm kapağındaki o karanlık, terli ve salaş görünüm doğrudan Brad Pitt'in canlandırdığı Tyler Durden karakterinden alındı.

Film ve müzik birbirini beslemiş!

Film ve müzik birbirini beslemiş!

'Bir Derdim Var' Çağan Irmak'ın 'Mustafa Hakkında Her Şey' filminde kullanıldıktan sonra asıl büyük patlamasını yaptı. Şarkı ve film birbirini harika bir şekilde besleyip büyüttü.

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Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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