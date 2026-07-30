Bize Bir Albüm Seç, Onunla İlgili İlginç Bir Bilgi Verelim!
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Müzik dinlerken genelde sadece şarkılara odaklanıyoruz ama o albümlerin stüdyo kayıtlarında dönen krizler, son anda değişen kapak tasarımları veya şarkıların arkasındaki gerçek hikayeler en az melodiler kadar dikkat çekici olabiliyor.
Senin merak ettiğin bir albüm var mı?
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Bir albüm seç bakalım!
Macerasına Avrupa'da devam eden bir şarkısı var!
Market arabası Mirkelam'ın ününe ün kattı!
Albümün arkasında acı bir kayıp var.
Referans albüm olarak bilmemiz gereken bir albüm.
Ünlü bir filmden ilham alınmış.
Film ve müzik birbirini beslemiş!
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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