Tek Bir Cümleden Hangi Şarkı Olduğunu Tahmin Edebilir misin?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Yalnızca tek bir cümle vereceğiz ve hangi şarkı olduğunu bulmaya çalışacaksın. Anlaştık mı?
Hile yapmak yok!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sezen Aksu: "Hiç tanımaz tenim, ellerini bilmez. Yüreğim bilmez, yüreğini."
Sıla: "Hep aynı başlıyor, bitiyor ve iki kişiden biri vazgeçiyor ve..."
Mabel Matiz: "Kendiliğinden bu kırılma. Bak yazıyorum beni baştan."
Düş Sokağı Sakinleri: "Sesin bir uçurum, çağırırsa beni kuş olur uçarım."
Gülşen: "Göstermem ben üzüldüğümü. Ah içimi görsen."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İntizar: "Bakma kızınca sana gurur yaptığıma. Aşk dolanır seni görünce ayaklarıma."
manifest: "Yanıma renk renk çiçeklerle gelsen de telefonun arka planında gezsem de olmaz."
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın