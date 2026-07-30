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Tek Bir Cümleden Hangi Şarkı Olduğunu Tahmin Edebilir misin?

etiket Tek Bir Cümleden Hangi Şarkı Olduğunu Tahmin Edebilir misin?

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
30.07.2026 - 12:01
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Yalnızca tek bir cümle vereceğiz ve hangi şarkı olduğunu bulmaya çalışacaksın. Anlaştık mı?

Hile yapmak yok!

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Sezen Aksu: "Hiç tanımaz tenim, ellerini bilmez. Yüreğim bilmez, yüreğini."

Sezen Aksu: "Hiç tanımaz tenim, ellerini bilmez. Yüreğim bilmez, yüreğini."

Sıla: "Hep aynı başlıyor, bitiyor ve iki kişiden biri vazgeçiyor ve..."

Sıla: "Hep aynı başlıyor, bitiyor ve iki kişiden biri vazgeçiyor ve..."

Mabel Matiz: "Kendiliğinden bu kırılma. Bak yazıyorum beni baştan."

Mabel Matiz: "Kendiliğinden bu kırılma. Bak yazıyorum beni baştan."

Düş Sokağı Sakinleri: "Sesin bir uçurum, çağırırsa beni kuş olur uçarım."

Düş Sokağı Sakinleri: "Sesin bir uçurum, çağırırsa beni kuş olur uçarım."

Gülşen: "Göstermem ben üzüldüğümü. Ah içimi görsen."

Gülşen: "Göstermem ben üzüldüğümü. Ah içimi görsen."
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İntizar: "Bakma kızınca sana gurur yaptığıma. Aşk dolanır seni görünce ayaklarıma."

İntizar: "Bakma kızınca sana gurur yaptığıma. Aşk dolanır seni görünce ayaklarıma."

manifest: "Yanıma renk renk çiçeklerle gelsen de telefonun arka planında gezsem de olmaz."

manifest: "Yanıma renk renk çiçeklerle gelsen de telefonun arka planında gezsem de olmaz."

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Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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