Bu Şarkılar Kime Yazıldı?
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Hepimizin diline dolanan, dinlerken kendimizden bir şeyler bulduğumuz o şarkıların arkasında çoğu zaman gerçek insanlar ve yaşanmışlıklar var. Kimi büyük bir aşka, kimi derin bir kayba, kimi ise bir çocuğa yazılmış. Peki arka planda çalan bu şarkıların gerçek kahramanlarını ne kadar iyi tanıyorsun?
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Şebnem Ferah'ın o çok sevdiğimiz "Deli Kızım Uyan" şarkısını kime yazdığını biliyor musun?
Peki Barış Manço'nun hepimizi duygulandıran "Gülpembe" şarkısını kime yazdığını biliyor musun?
Duman grubunun solisti Kaan Tangöze "Bal" şarkısını kime yazmıştı?
Sezen Aksu'nun sözlerini Aysel Gürel'in yazdığı "Firuze" şarkısı aslında kime yazılmıştı?
Yıldız Tilbe o efsane "Delikanlım" şarkısını kime yazmıştı dersin?
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Haluk Levent'in "Elfida" şarkısının arkasındaki o hüzünlü hikayenin kahramanı kimdi?
Can Bonomo "Güneş" isimli şarkısını kimin anısına yazmıştı?
Bülent Ortaçgil'in "Benimle Oynar Mısın" şarkısını kime yazdığını biliyor musun?
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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