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Bu Şarkılar Kime Yazıldı?

etiket Bu Şarkılar Kime Yazıldı?

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
29.07.2026 - 22:01
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Hepimizin diline dolanan, dinlerken kendimizden bir şeyler bulduğumuz o şarkıların arkasında çoğu zaman gerçek insanlar ve yaşanmışlıklar var. Kimi büyük bir aşka, kimi derin bir kayba, kimi ise bir çocuğa yazılmış. Peki arka planda çalan bu şarkıların gerçek kahramanlarını ne kadar iyi tanıyorsun?

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Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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