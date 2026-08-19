Bir Dakikalık Gecikmenin Milyonlara Mal Olabildiği 11 İş Kolu

Kartla yapılan ödemeler birkaç saniye içinde gerçekleşiyor gibi görünse de aslında arka planda bankalar, ödeme kuruluşları ve farklı teknolojik altyapılar arası yapılan işlemler yer alır. Bu aşamaların herhangi bir adımında yaşanacak ufak bir aksaklık bile devamında gelecek çok sayıda işlemi etkileyerek şirketi zarara uğratabilir. Özellikle alışverişin ve ödeme yoğunluğunun fazla olduğu zamanlarda, altyapıdaki ufacık bir kesinti hem işletmeler hem finans kuruluşları açısından büyük risk taşır. Bu yüzden yedek altyapılar, anlık takip ve hızlı müdahale mekanizmaları kritik öneme sahiptir.