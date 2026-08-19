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Bir Dakikalık Gecikmenin Milyonlara Mal Olabildiği 11 İş Kolu

etiket Bir Dakikalık Gecikmenin Milyonlara Mal Olabildiği 11 İş Kolu

Özge
Özge - Onedio Üyesi
19.08.2026 - 17:01
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Bir toplantıya beş dakika geç kalmak çoğu zaman göz ardı edilecek kadar küçük bir aksaklıktır. Ancak aynı beş dakika yüzlerce çalışanı, binlerce müşteriyi veya milyonlarca liralık işlemi etkiliyorsa tablo tamamen değişir. Özellikle yüksek hacimli sektörlerde para üretilen bir değer olmanın dışında, zamanın ne kadar verimli kullanıldığıyla da ilgilidir. 

İşte üretim hattından finans piyasalarına, hava trafiğinden canlı yayınlara kadar saatin gerçekten para anlamına geldiği iş kolları...

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1. Havacılık

Bir uçağın planlanan saatten geç kalkması yalnızca yolcuların birkaç dakika daha beklemesi anlamına gelmez. Uçağın kapıda gereğinden uzun beklemesi, yer hizmetlerinden personele ya da yakıt planlamasından sonraki uçuşa kadar bütün operasyonu etkileyebilir. Üstelik aynı uçak gün içinde birkaç farklı sefer yapacaksa sabah başlayan küçük bir gecikme akşama kadar önemli kayıplar yaratabilir. Aktarmasını kaçıran yolcular, yeniden düzenlenen ekip çalışma saatleri ve havaalanındaki slot kayıpları da hesaba katıldığında dakikalar oldukça pahalıya mal olabilir.

2. Finansman ve Sermaye Piyasaları

Borsalarda, döviz piyasalarında veya diğer sermaye piyasalarındaki ürün fiyatlamaları sadece birkaç saniye içinde değişebilir. Bu nedenle büyük yatırım kuruluşlarında bir işlemin birkaç saniye geç gerçekleşmesi bile alınan veya satılan varlığın fiyatını yakından etkileyebilir. Özellikle yüksek tutarlı işlemlerde çok küçük fiyat hareketleri büyük rakamlara dönüşeceğinden kayıplar da ciddi boyutlara ulaşabilir.

3. Bankacılık ve Ödeme Sistemleri

Kartla yapılan ödemeler birkaç saniye içinde gerçekleşiyor gibi görünse de aslında arka planda bankalar, ödeme kuruluşları ve farklı teknolojik altyapılar arası yapılan işlemler yer alır. Bu aşamaların herhangi bir adımında yaşanacak ufak bir aksaklık bile devamında gelecek çok sayıda işlemi etkileyerek şirketi zarara uğratabilir. Özellikle alışverişin ve ödeme yoğunluğunun fazla olduğu zamanlarda, altyapıdaki ufacık bir kesinti hem işletmeler hem finans kuruluşları açısından büyük risk taşır. Bu yüzden yedek altyapılar, anlık takip ve hızlı müdahale mekanizmaları kritik öneme sahiptir.

4. Otomotiv Üretim Sektörü

Bir otomobil fabrikasında üretim, birbirine bağlı onlarca aşamanın aynı tempoda ilerlemesi üzerine kuruludur. Montaj hattındaki tek bir robotun veya parçayı taşıyan sistemin durması halinde hattın geri kalanı da doğrudan etkilenir. Dakikada birden fazla aracın üretildiği büyük tesislerde kısa süreli gecikmeler gün sonunda ciddi üretim kaybına dönüşebilir. Bu nedenle fabrikalarda bakım planları hem makinelerin ömrünü uzatmaya yöneliktir hem de beklenmedik üretim duruşlarını mümkün olduğunca azaltmak için hazırlanır.

5. Teknoloji Üretimi

Çip üretim tesisleri dünyanın en hassas ve pahalı üretim ortamlarındandır. Bu ortamlardaki üretim süreçleri uzun, makineler son derece karmaşık olduğundan tesislerin kesintisiz çalışması gerekir. Dolayısıyla elektrik, soğutma veya üretim ekipmanlarında yaşanacak kısa bir sorun bile işlem gören ürünlerin kullanılamaz hale gelmesine neden olabilir. Üstelik tek bir çip üretim hattının durması daha sonra otomotivden elektronik sektörüne kadar pek çok farklı üreticiyi etkileyerek zararın boyutlarını artırabilir.

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6. Liman ve Gemi Taşımacılığı

Dev konteyner gemilerinin limanda geçirdiği süre aslında oldukça pahalıdır. Geminin yanaşacağı iskelenin boşalmaması, yükleme ekipmanındaki bir arıza veya gümrük işlemlerindeki aksama sadece tek gemiyi etkileyen bir sorun olmaktan çıkar. Birkaç saatlik bir gecikme sonunda sırada bekleyen gemi sayısı artacağından tüm liman hizmetleri etkilenebilir. Üstelik konteynerlerin fabrikalara, depolara veya başka gemilere yetişmesi gerekiyorsa gecikmenin maliyeti tedarik zincirinin farklı noktalarında da ortaya çıkabilir.

7. Enerji Sektörü

Enerji sektöründe enerjinin üretimi ve dağıtımında arz ile talebin sürekli dengede tutulması gerekir. Büyük bir üretim tesisinin beklenmedik şekilde devre dışı kalması sonunda, kısa sürede çok geniş bir alan elektriksiz kalabilir. Sanayi tesisleri açısından da maliyet kaybı yaratan bu durum, çeşitli fabrikalarda üretimin durmasına neden olarak toplam zararı çok daha yukarı taşıyabilir.

8. E-Ticaret

Büyük kampanya ve indirim dönemlerinde e-ticaret sitelerine dakikalar içinde yüz binlerce ziyaret gerçekleşir. Böyle bir anda sitenin veya ödeme ekranının çökmesi, müşteri kaybı anlamına gelir. Özellikle sistem birkaç dakika içinde devreye girmezse bundan en çok kazanacak taraf da rakip siteler veya platformlar olur. Kullanıcının sepetini terk edip başka bir platforma geçmesi ise sadece birkaç dakikada yaşanan zararı milyonlarca dolarlık seviyelere kadar çıkarabilir.

9. Lojistik ve Kargo Sektörü

Bir kargo paketinin dağıtıma birkaç dakika geç çıkması tek başına büyük bir sorun gibi görünmeyebilir. Fakat aynı depodan her gün yüz binlerce paket geçiyorsa gün içinde yaşanan küçük gecikmeler bile bütün dağıtım zincirini etkileyen sorunlara dönüşebilir. Tek bir tırın geç yüklenmesi dağıtım merkezine geç ulaşmasına, oradan çıkacak başka araçların beklemesine ve teslimatların ertesi güne kalmasına neden olabilir.

10. Veri Hizmetleri

İnternet, bulut sistemleri ve veri merkezleri artık şirketlerin büyük bölümünün çalışma altyapısını oluşturuyor. Bu nedenle veri merkezinde yaşanan anlık bir kesinti, aynı anda yüzlerce farklı şirketin web sitesini, uygulamasını veya iç sistemlerini etkileyebilir. Büyük ölçekli bir altyapıdaki birkaç dakikalık kesinti bile binlerce işletmenin satış yapamaması veya çalışanlarının sistemlere erişememesi anlamına geldiğinden ciddi zarara neden olabilir.

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11. Yayıncılık ve Reklam Sektörü

Televizyon ve yayıncılık sistemlerinde zamanın ekonomik karşılığı, izlenme süresinden çok reklamlarla ilişkilidir. Özellikle büyük bir spor karşılaşmasında veya yüksek izlenme oranına sahip bir programda reklam kuşaklarının süresi de bu ekonomik sistem üzerinden planlanır. Dolayısıyla yayın akışındaki saniyelik bir gecikme, reklamların planlanan zamanda gösterilememesine yol açacağından hem reklam veren markayı zarara uğratabilir hem de televizyon kanalının müşteri kaybetmesine neden olabilir. Özellikle milyonlarca kişinin izlediği organizasyonlarda birkaç dakikalık teknik kesinti bile çok büyük ticari değerin kaybolması anlamına gelebilir.

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Özge
Özge
Onedio Üyesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
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