Bir Dakikalık Gecikmenin Milyonlara Mal Olabildiği 11 İş Kolu
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Bir toplantıya beş dakika geç kalmak çoğu zaman göz ardı edilecek kadar küçük bir aksaklıktır. Ancak aynı beş dakika yüzlerce çalışanı, binlerce müşteriyi veya milyonlarca liralık işlemi etkiliyorsa tablo tamamen değişir. Özellikle yüksek hacimli sektörlerde para üretilen bir değer olmanın dışında, zamanın ne kadar verimli kullanıldığıyla da ilgilidir.
İşte üretim hattından finans piyasalarına, hava trafiğinden canlı yayınlara kadar saatin gerçekten para anlamına geldiği iş kolları...
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1. Havacılık
2. Finansman ve Sermaye Piyasaları
3. Bankacılık ve Ödeme Sistemleri
4. Otomotiv Üretim Sektörü
5. Teknoloji Üretimi
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6. Liman ve Gemi Taşımacılığı
7. Enerji Sektörü
8. E-Ticaret
9. Lojistik ve Kargo Sektörü
10. Veri Hizmetleri
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11. Yayıncılık ve Reklam Sektörü
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Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
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