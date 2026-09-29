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Marketlerin Kendi Markalı Ürünlerini Daha Ucuza Satabilmesinin 8 Sebebi

etiket Marketlerin Kendi Markalı Ürünlerini Daha Ucuza Satabilmesinin 8 Sebebi

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Editörü
29.09.2026 - 17:01
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Market zincirlerinin kendi adlarına ürettirdikleri ürünler, son yıllarda bütçe dostu alışverişin vazgeçilmezi haline geldi. Tanınmış markalarla neredeyse aynı fabrikalardan çıkan bu ürünlerin çok daha uygun fiyat etiketine sahip olması bir tesadüf değil. Sektörün içindeki dengeleri değiştiren bu fiyat avantajı, temelde şu 8 sebebe dayanıyor:

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1. Reklam ve pazarlama için para harcamazlar.

Büyük markalar televizyon, internet ve bilboard reklamlarına devasa bütçeler ayırırken marketler kendi ürünlerini tanıtmak için ekstra hiçbir masraf yapmazlar.

2. Muazzam miktarlarda toplu alım yaparlar.

Yüzlerce mağazası olan zincirler, üreticiye çok yüksek hacimli ve sürekli satış garantisi verdikleri için ham maddeyi ve üretimi en dip fiyattan bağlarlar.

3. Aracı ve distribütörleri tamamen devre dışı bırakırlar.

Ürün fabrikadan çıktığı gibi doğrudan marketin ana deposuna gelir; aradaki toptancı, bölge bayisi ve distribütör komisyonları tamamen elenir.

4. Kendi rafları için kira veya listeleme bedeli ödemezler.

Ulusal markalar, en göz önündeki raflarda yer alabilmek için marketlere ekstra ücret ödemek zorundadır; marketler ise kendi ürünlerini en güzel yerlere ücretsiz koyarlar.

5. Sade ve maliyeti düşük ambalajlar tercih ederler.

Özel şişe kalıpları, kabartmalı kutular veya pahalı tasarımlar yerine en standart ve üretimi en ucuz olan paketleme malzemelerini kullanırlar.

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6. Sıfırdan ürün geliştirmek için Ar-Ge bütçesi ayırmazlar.

Piyasada zaten tutulmuş ve formülü bilinen temel ürünleri referans aldıkları için laboratuvar ve test süreçlerine para harcamazlar.

7. Fabrikaların atıl üretim kapasitelerini ucuza kiralarlar.

Çoğu büyük üretici, fabrikadaki üretim bantlarının boş kalmaması ve çarkların dönmesi için kendi markasının dışında kalan zamanlarda marketler için indirimli fason üretim yapar.

8. Mevcut lojistik ve dağıtım ağını ortak kullanırlar.

Mağazalara zaten her gün giden sevkiyat tırlarının boş kalan yerlerini bu ürünlerle doldurarak ekstra bir nakliye ve lojistik maliyeti yaratmazlar.

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Ceren Özer
Ceren Özer
Onedio Editörü
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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