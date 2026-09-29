Marketlerin Kendi Markalı Ürünlerini Daha Ucuza Satabilmesinin 8 Sebebi
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Market zincirlerinin kendi adlarına ürettirdikleri ürünler, son yıllarda bütçe dostu alışverişin vazgeçilmezi haline geldi. Tanınmış markalarla neredeyse aynı fabrikalardan çıkan bu ürünlerin çok daha uygun fiyat etiketine sahip olması bir tesadüf değil. Sektörün içindeki dengeleri değiştiren bu fiyat avantajı, temelde şu 8 sebebe dayanıyor:
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1. Reklam ve pazarlama için para harcamazlar.
2. Muazzam miktarlarda toplu alım yaparlar.
3. Aracı ve distribütörleri tamamen devre dışı bırakırlar.
4. Kendi rafları için kira veya listeleme bedeli ödemezler.
5. Sade ve maliyeti düşük ambalajlar tercih ederler.
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6. Sıfırdan ürün geliştirmek için Ar-Ge bütçesi ayırmazlar.
7. Fabrikaların atıl üretim kapasitelerini ucuza kiralarlar.
8. Mevcut lojistik ve dağıtım ağını ortak kullanırlar.
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Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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