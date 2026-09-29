Marketlerin Kendi Markalı Ürünlerini Daha Ucuza Satabilmesinin 8 Sebebi

Market zincirlerinin kendi adlarına ürettirdikleri ürünler, son yıllarda bütçe dostu alışverişin vazgeçilmezi haline geldi. Tanınmış markalarla neredeyse aynı fabrikalardan çıkan bu ürünlerin çok daha uygun fiyat etiketine sahip olması bir tesadüf değil. Sektörün içindeki dengeleri değiştiren bu fiyat avantajı, temelde şu 8 sebebe dayanıyor: