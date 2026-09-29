Anne Babaların Gözdesi Oldular: Bebeklere Yeniden Verilmeye Başlanan 6 Eski İsim

Listenin en dikkat çeken isimlerinden biri Umay. Eski Türk inancında Umay; kadınları, doğumu ve çocukları koruyan kutsal bir figür olarak kabul ediliyordu. Orhun Yazıtları'nda da adı geçen Umay, bu yüzden bebeklere verilecek isimler arasında anlamı en güçlü seçeneklerden biri.

Kısa, telaffuzu kolay ve aynı zamanda modern bir tınıya sahip olması da yeni nesil ebeveynlerin bu ismi sevmesinin nedenlerinden.