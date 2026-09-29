Anne Babaların Gözdesi Oldular: Bebeklere Yeniden Verilmeye Başlanan 6 Eski İsim
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Bir dönem yalnızca anneanne ve dedelerimizden duyduğumuz isimler yeniden dönüyor! Son yıllarda hep yabancı kökenli, kısa ve alışılmadık bebek isimlerini konuşurken madalyonun öbür yüzünde bambaşka bir eğilim dikkat çekiyor: Anlamı ve geçmişi güçlü, Türk tarihine ve kültürüne dayanan isimler yeniden tercih edilmeye başladı. Gelin, geri dönen bu 6 ismin anlamlarına ve hikâyelerine birlikte bakalım!
Kaynak: Sözcü
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Umay: Eski Türklerin Koruyucu Ana Tanrıçası
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Gökçe: Gökyüzünün Rengi
İnci: Hem Zarif Hem Kıymetli
Alparslan: Malazgirt'in Kahramanı
Metehan: Asya Hun Hükümdarından Bugüne
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Göktuğ: Gök Rengi Sancak
Peki Neden Eski İsimlere Dönülüyor?
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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