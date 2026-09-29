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Anne Babaların Gözdesi Oldular: Bebeklere Yeniden Verilmeye Başlanan 6 Eski İsim

Anne Babaların Gözdesi Oldular: Bebeklere Yeniden Verilmeye Başlanan 6 Eski İsim

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
29.09.2026 - 17:16
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Bir dönem yalnızca anneanne ve dedelerimizden duyduğumuz isimler yeniden dönüyor! Son yıllarda hep yabancı kökenli, kısa ve alışılmadık bebek isimlerini konuşurken madalyonun öbür yüzünde bambaşka bir eğilim dikkat çekiyor: Anlamı ve geçmişi güçlü, Türk tarihine ve kültürüne dayanan isimler yeniden tercih edilmeye başladı. Gelin, geri dönen bu 6 ismin anlamlarına ve hikâyelerine birlikte bakalım!

Kaynak: Sözcü

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Umay: Eski Türklerin Koruyucu Ana Tanrıçası

Umay: Eski Türklerin Koruyucu Ana Tanrıçası

Listenin en dikkat çeken isimlerinden biri Umay. Eski Türk inancında Umay; kadınları, doğumu ve çocukları koruyan kutsal bir figür olarak kabul ediliyordu. Orhun Yazıtları'nda da adı geçen Umay, bu yüzden bebeklere verilecek isimler arasında anlamı en güçlü seçeneklerden biri.

Kısa, telaffuzu kolay ve aynı zamanda modern bir tınıya sahip olması da yeni nesil ebeveynlerin bu ismi sevmesinin nedenlerinden.

Gökçe: Gökyüzünün Rengi

Gökçe: Gökyüzünün Rengi

Gökçe, 'gök rengi, mavi' anlamına gelen bir isim. Güzel, hoş anlamlarıyla da kullanılan isim, bir dönem en sık duyduğumuz kız isimleri arasındaydı.

Hem geleneksel hem de günümüze uyum sağlayan yapısıyla Gökçe, yeniden tercih edilen isimlerin başında geliyor.

İnci: Hem Zarif Hem Kıymetli

İnci: Hem Zarif Hem Kıymetli

İnci, istiridye kabuğunun içinde oluşan değerli ve parlak tanelerin adı. Mecazen 'değerli, kıymetli' anlamında da kullanılıyor.

Anneannelerimizin kuşağında sıkça rastladığımız bu isim, sade ve zarif yapısıyla yeniden bebeklere verilmeye başlandı.

Alparslan: Malazgirt'in Kahramanı

Alparslan: Malazgirt'in Kahramanı

Erkek isimlerinde tarihi çağrışımı güçlü isimler öne çıkıyor. Bunların başında da Alparslan geliyor. İsim, 'yiğit, kahraman' anlamına gelen 'alp' ile 'arslan' kelimelerinin birleşiminden oluşuyor; yani 'yiğit aslan' demek.

İsmin tarihteki en bilinen sahibi ise Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan. 1071'deki Malazgirt Meydan Muharebesi'yle Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Sultan Alparslan, ismin bugün hâlâ bu kadar sevilmesinin en büyük nedeni.

Metehan: Asya Hun Hükümdarından Bugüne

Metehan: Asya Hun Hükümdarından Bugüne

Metehan ismi, Asya Hun İmparatorluğu'nun en güçlü hükümdarlarından Mete Han'dan geliyor. Mete Han, MÖ 209'da tahta çıkmış ve kurduğu onluk sistemle ordusunu düzenli bir yapıya kavuşturmuştu.

Hatta Türk Kara Kuvvetleri'nin kuruluş yılı olarak MÖ 209 kabul ediliyor. Tarihle bu kadar güçlü bir bağı olan Metehan, yeni kuşakta yeniden sıkça duyulan isimlerden.

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Göktuğ: Gök Rengi Sancak

Göktuğ: Gök Rengi Sancak

Listenin son ismi Göktuğ. İsim, 'gök' ve 'tuğ' kelimelerinden oluşuyor. Tuğ, eski Türklerde hükümdarlığın ve bağımsızlığın simgesi olan sancak anlamına geliyor. Yani Göktuğ, 'gök rengi sancak' demek.

Hem Türk tarihine göndermesi hem de akılda kalıcı yapısıyla Göktuğ, erkek bebekler için yeniden öne çıkan isimler arasında.

Peki Neden Eski İsimlere Dönülüyor?

Peki Neden Eski İsimlere Dönülüyor?

Sözcü’nün haberine göre modern ve farklı isim arayışının yanında anlamı ve geçmişi güçlü isimlere yönelim de giderek artıyor. Kısa, akılda kalıcı ve geleneksel çağrışımı olan isimler, yeni nesil ailelerin gözdesi olmaya başladı.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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