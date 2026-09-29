Kalorifer Isınıyor Ama Oda Isınmıyorsa Sorun Sandığınızdan Daha Basit Olabilir

Radyatörün önünde duran koltuk, dolap ya da uzun perdeler sıcak havanın odaya yayılmasını engelleyip ısıyı tek bir bölgede hapsedebiliyor. Uzmanlar, radyatörün önünü kapatan mobilyaların uzaklaştırılmasını ve perdelerin radyatörü örtmeyecek şekilde düzenlenmesini öneriyor.

Radyatörün üzerine bir raf yerleştirmek de sıcak havayı tavana doğru yükselmek yerine odaya doğru yönlendirerek verimliliği artırabiliyor.

Dış cepheye bakan ve yalıtımsız duvarlara monte edilmiş radyatörlerin arkasına yansıtıcı folyo yerleştirmek de önerilen yöntemler arasında. Salford Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre bu yöntem, ısıtma döneminde dış duvarlardan yaşanan ısı kaybını yüzde 66'ya kadar azaltıp gaz tüketimini yaklaşık yüzde 2,9 düşürebiliyor.