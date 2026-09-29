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Yaşam
Kalorifer Isınıyor Ama Oda Isınmıyorsa Sorun Sandığınızdan Daha Basit Olabilir

Kalorifer Isınıyor Ama Oda Isınmıyorsa Sorun Sandığınızdan Daha Basit Olabilir

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
29.09.2026 - 16:54
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Radyatör sıcak olsa da oda bir türlü ısınmıyorsa sorun genelde düşünüldüğü kadar karmaşık değil. Uzmanlara göre ısının odaya daha iyi yayılmasını sağlayan birkaç basit düzenleme, farkı belirgin şekilde artırabiliyor.

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Radyatörü engelleyen mobilya ve perdeler ısıyı odaya yaymayı zorlaştırıyor

Radyatörü engelleyen mobilya ve perdeler ısıyı odaya yaymayı zorlaştırıyor

Radyatörün önünde duran koltuk, dolap ya da uzun perdeler sıcak havanın odaya yayılmasını engelleyip ısıyı tek bir bölgede hapsedebiliyor. Uzmanlar, radyatörün önünü kapatan mobilyaların uzaklaştırılmasını ve perdelerin radyatörü örtmeyecek şekilde düzenlenmesini öneriyor.

Radyatörün üzerine bir raf yerleştirmek de sıcak havayı tavana doğru yükselmek yerine odaya doğru yönlendirerek verimliliği artırabiliyor.

Dış cepheye bakan ve yalıtımsız duvarlara monte edilmiş radyatörlerin arkasına yansıtıcı folyo yerleştirmek de önerilen yöntemler arasında. Salford Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre bu yöntem, ısıtma döneminde dış duvarlardan yaşanan ısı kaybını yüzde 66'ya kadar azaltıp gaz tüketimini yaklaşık yüzde 2,9 düşürebiliyor.

Radyatördeki hapsolmuş hava ısıtma verimini düşürüyor

Radyatördeki hapsolmuş hava ısıtma verimini düşürüyor

Radyatörün içinde biriken hava, suyun düzgün dolaşımını engelleyerek radyatörün bazı bölgelerinin soğuk kalmasına yol açıyor. Düzenli aralıklarla radyatörlerin havasını almak, ısının radyatör yüzeyine eşit şekilde dağılmasını sağlıyor.

Termostatik radyatör vanaları (TRV) kullanmak da her odanın ihtiyacına göre ayrı sıcaklık ayarı yapılmasına olanak tanıyarak gereksiz enerji tüketimini azaltıyor.

En büyük fark, eski ve yalıtımsız dış duvarlara sahip evlerde ortaya çıkıyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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