Doğalgaz Faturanızı Düşürecek 5 Basit Kalorifer Hilesi

Termostatik radyatör vanalarının uzun süre kapalı kalması, hareket kabiliyetini azaltabiliyor. Yaz ayları boyunca kullanılmayan vanalar, kış geldiğinde tam açılmayabiliyor. Vanaların maksimum seviyeye getirilmesi, mekanizmanın serbest kalmasını sağlıyor ve ısı dağılımını iyileştiriyor.

Oda düzeni de ısınma verimliliğinde önemli rol oynuyor. Radyatör önüne yerleştirilen koltuk, masa ya da dolap gibi eşyalar sıcak havanın odaya yayılmasını engelliyor. Isının odada hapsolması yerine eşit dağılması için alanın açık tutulması gerekiyor.

Eski, paslanmış ya da yetersiz kalan radyatörlerde ise sistem değişimi gündeme gelebiliyor. Yeni nesil radyatörler, oda ölçüsüne uygun tasarımları sayesinde enerji kaybını minimum seviyeye indiriyor.