Sürücülere Pratik Önlem! Ön Camdaki Buzlanmayı Engelleyen Basit Hile

Uygulama sırasında yapılan hatalar işleri daha zor hale getirebiliyor. İnce kâğıt ya da gazete kullanıldığında nem emilimi artıyor. Islanan yüzey gece donarak cama yapışabiliyor. Kalın ve sert karton tercih edilmesi öneriliyor. Kartonun sileceklerle sabitlenmesi de rüzgâr etkisini azaltıyor.

Ön cam tamamen temizlenmeden trafiğe çıkılması ciddi risk yaratıyor. Cam yüzeyde kalan buz ya da buğu görüş alanını daraltıyor. Aceleyle yola çıkmak hem sürücü hem trafik açısından tehlike oluşturuyor