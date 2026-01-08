onedio
article/share
Sürücülere Pratik Önlem! Ön Camdaki Buzlanmayı Engelleyen Basit Hile

Sürücülere Pratik Önlem! Ön Camdaki Buzlanmayı Engelleyen Basit Hile

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
08.01.2026 - 14:01

Ocak ayıyla birlikte hava sıcaklıkları iyice düştü. Pek çok sürücü sabah saatlerinde ön camı buz tutmuş halde buluyor. Soğukla birlikte zaman kaybı ve stres de artıyor. Kış aylarında uygulanabilecek pratik önlem, buzlanmanın daha oluşmadan engellenmesini sağlıyor. Evde bulunan sıradan malzeme sayesinde sabah kazıma zahmeti yaşanmıyor.

Kaynak

Ön camdaki buzlanma sabah değil, gece düşünülmeli

Ön camdaki buzlanma sabah değil, gece düşünülmeli

Buzlanmayla mücadele çoğu zaman sabah yapılan müdahalelerle sınırlı kalıyor. Oysa asıl çözüm, araç park edildiği anda devreye giriyor. Kapalı alanda bırakılan araçlarda donma ihtimali ciddi şekilde azalıyor. Açık alanda park edilen araçlarda ise konum seçimi önem kazanıyor.

Ön camın üzerinin örtülmesi, donmayı önleyen en etkili yöntemler arasında yer alıyor. Özel cam örtüsü bulunmayan evlerde kalın karton kullanımı öne çıkıyor. Karton, cam yüzeyle soğuk hava arasına koruyucu tabaka oluşturuyor. Sabah saatlerinde karton kaldırıldığında cam yüzey çoğu zaman tamamen temiz kalıyor.

Karton yöntemi sosyal medyada sık sık gündeme geliyor

Karton yöntemi sosyal medyada sık sık gündeme geliyor

Yöntem uzun süredir sosyal medya platformlarında konuşuluyor. Özellikle kış mevsimine ilk kez araç sahibi olarak giren kullanıcılar deneyim paylaşımı yapıyor. Yorumlarda havlu, karton ya da eski çarşaf kullanan sürücüler dikkat çekiyor.

Akşam saatlerinde cam üzerine yerleştirilen kartonun sabah büyük kolaylık sağladığı sıkça vurgulanıyor. Bagajda yedek karton bulunduran sürücüler de az değil. Bazı kişiler eski battaniyelerin de benzer etki yarattığını aktarıyor. Ortak nokta ise malzemenin kuru ve kalın olması gerektiği yönünde birleşiyor.

Yanlış malzeme kullanımı ciddi sorunlara yol açabiliyor

Yanlış malzeme kullanımı ciddi sorunlara yol açabiliyor

Uygulama sırasında yapılan hatalar işleri daha zor hale getirebiliyor. İnce kâğıt ya da gazete kullanıldığında nem emilimi artıyor. Islanan yüzey gece donarak cama yapışabiliyor. Kalın ve sert karton tercih edilmesi öneriliyor. Kartonun sileceklerle sabitlenmesi de rüzgâr etkisini azaltıyor.

Ön cam tamamen temizlenmeden trafiğe çıkılması ciddi risk yaratıyor. Cam yüzeyde kalan buz ya da buğu görüş alanını daraltıyor. Aceleyle yola çıkmak hem sürücü hem trafik açısından tehlike oluşturuyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
