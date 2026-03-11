onedio
İlber Ortaylı 5 Gündür Yoğun Bakımda! Ailesi Açıklama Yayınladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
11.03.2026 - 12:26

Tarihçi-yazar İlber Ortaylı'nın yoğun bakımda olduğu ortaya çıktı. İlber Ortaylı'nın ailesi bir açıklama yayımlayarak “Beş gündür yoğun bakımda tedavisi devam etmektedir. Durumu stabil” dedi.

İlber Ortaylı'nın ailesinin açıklaması şöyle:

'İlber Ortaylı’nın beş gündür yoğun bakımda tedavisi devam etmektedir. Durumu stabildir. Alanında çok iyi bir ekip tarafından büyük bir özenle takip edilmektedir. İyi dileklerinizin ve dualarınızın yardımcı olacağını umuyoruz.

