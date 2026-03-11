İlber Ortaylı 5 Gündür Yoğun Bakımda! Ailesi Açıklama Yayınladı

'İlber Ortaylı’nın beş gündür yoğun bakımda tedavisi devam etmektedir. Durumu stabildir. Alanında çok iyi bir ekip tarafından büyük bir özenle takip edilmektedir. İyi dileklerinizin ve dualarınızın yardımcı olacağını umuyoruz.

AİLESİ'