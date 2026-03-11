onedio
1 Erkek 1 Kadın Dizisi İçin İlk Rol Teklifinin Janset Paçal'a Gittiği Ortaya Çıktı

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
11.03.2026 - 12:18

Bir dönem ekranlara damga vuran dizilerden 1 Erkek 1 Kadın'ın kadın başrolünün Demet Evgar olduğunu bilsek de ilk teklif bambaşka bir isme gitmiş. Armağan Çağlayan'ın programına konuk olan Janset Paçal, ilk teklifin kendisine geldiğini ve rolü reddettiği için pişman olduğunu açıkladı.

KAYNAK: Armağan Çağlayan/ 196Sekiz

2008-2015 yılları arasında yayınlanan 1 Erkek 1 Kadın'ın kadın başrolü aslında bambaşka bir oyuncu olacakmış.

Emre Karayel ve Demet Evgar'ın başrollerde yer aldığı dizi yayınlandığı dönemin en çok izlenen yapımlarından biri olmuştu. Demet Evgar'ın Zeynep karakterine hayat verdiği dizide Evgar'dan önce bambaşka bir ismin rol için düşünüldüğü ortaya çıktı. Armağan Çağlayan'ın programına konuk olan oyuncu Janset Paçal, Zeynep rolünün kendisine geldiğini fakat rolü reddettiğini açıkladı. Janset, 1 Erkek 1 Kadın'daki rolü reddetmesi konusunda 'Tek pişmanlığım o' açıklamasında bulundu.

Buradan izleyebilirsiniz:

