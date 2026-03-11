1 Erkek 1 Kadın Dizisi İçin İlk Rol Teklifinin Janset Paçal'a Gittiği Ortaya Çıktı
Bir dönem ekranlara damga vuran dizilerden 1 Erkek 1 Kadın'ın kadın başrolünün Demet Evgar olduğunu bilsek de ilk teklif bambaşka bir isme gitmiş. Armağan Çağlayan'ın programına konuk olan Janset Paçal, ilk teklifin kendisine geldiğini ve rolü reddettiği için pişman olduğunu açıkladı.
KAYNAK: Armağan Çağlayan/ 196Sekiz
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2008-2015 yılları arasında yayınlanan 1 Erkek 1 Kadın'ın kadın başrolü aslında bambaşka bir oyuncu olacakmış.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın