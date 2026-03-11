onedio
Kadrosu Tamamen Değişen Cennetin Çocukları'nın Yeni Bölümü İptal Edildi

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
11.03.2026 - 10:05

TRT 1'in sevilen dizisi Cennetin Çocukları'nın hem kadrosu hem de senaryosu değişmişti. Cennetin Çocukları'ndaki radikal değişikliklerin ardından yeni bölümün ne zaman yayınlanacağı merak edilirken dizinin resmi sosyal medya hesaplarından duyuru yayınlandı.

Ramazan Bayramı haftasında yerli dizilerin yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor.

20-22 Mart 2026 tarihlerine denk gelen Ramazan Bayramı nedeniyle yerli dizilerin yeni bölümleri iptal ediliyor. Ramazan Bayramı haftasına denk gelen 16 Mart Pazartesi akşamı yayınlanaması gereken Uzak Şehir'in ertelenmesinin ardından bir duyuru da rakip dizi Cennetin Çocukları'ndan geldi.

TRT 1'de yayınlanan ve kadrosu tamamen değişen Cennetin Çocukları, 16 Mart Pazartesi yerine 23 Mart Pazartesi akşamı yeni bölümüyle ekrana gelecek.

İşte Cennetin Çocukları'nın sosyal medya hesaplarından paylaşılan o duyuru:

DEĞERLİ İZLEYİCİLERİMİZ

Cennetin Çocukları, zenginleşen hikâye örgüsü ve güçlü kadrosuyla, planlanan yayın takviminde sizlerle buluşmaya devam edecektir.

16 Mart Kadir Gecesi özel yayınları olduğu için bu tarihte yayınımız olmayacaktır.

Yeni bölümümüzün yayınlanacağı 23 Mart tarihinde tekrar buluşmak üzere.

Sevgilerimizle.

Cennetin Çocukları

