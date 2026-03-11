Kadrosu Tamamen Değişen Cennetin Çocukları'nın Yeni Bölümü İptal Edildi
TRT 1'in sevilen dizisi Cennetin Çocukları'nın hem kadrosu hem de senaryosu değişmişti. Cennetin Çocukları'ndaki radikal değişikliklerin ardından yeni bölümün ne zaman yayınlanacağı merak edilirken dizinin resmi sosyal medya hesaplarından duyuru yayınlandı.
Ramazan Bayramı haftasında yerli dizilerin yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor.
İşte Cennetin Çocukları'nın sosyal medya hesaplarından paylaşılan o duyuru:
