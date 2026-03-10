onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Yılları Önce Tek Edilmiş Denize 10 Metre Bir Evi Alan Kadın Evin İçini ve Evden Çıkan Eşyaları Gösterdi

Yılları Önce Tek Edilmiş Denize 10 Metre Bir Evi Alan Kadın Evin İçini ve Evden Çıkan Eşyaları Gösterdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
10.03.2026 - 21:51

İçerik Devam Ediyor

Son zamanlarda, yeni bir ev satın almak yerine, eski bir evi alıp yenileyi seçenlerin sayısı bir hayli fazla. Ev daha ucuza geliyor, tadilat ise zamana yayılarak yapılabildiği için ekonomik olarak da insanları pek sıkıntıya sokmuyor. Tabii düzeltilebilir durumda olan eski bir ev bulmak da çok kolay değil. 

Bir kadın denize 10 metre mesafede bulunan bir villayı satın aldı. 12 yıl önce tek edilen evin içinin durumu ve evden çıkan eski eşyaları paylaştı.

Kaynak: https://x.com/HVMHaber/status/2031406...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Peki böyle bir evi restore etmenin maliyeti ortalama ne kadardır?

Peki böyle bir evi restore etmenin maliyeti ortalama ne kadardır?

  • İnce İşçilik (Boya, Alçı, Tavan): Sponsorluk olmasaydı, iç ve dış cephe boyası, çatlakların giderilmesi ve tavan işleri için yaklaşık 100.000 TL - 150.000 TL arası bir bütçe gerekirdi.

  • Elektrik ve Su Tesisatı: Eski bir evde en kritik kalem budur. Boruların ve kabloların tamamen yenilenmesi (ileride sorun yaşamamak için şart) 80.000 TL - 120.000 TL civarındadır.

  • Zemin ve Mutfak/Banyo: Mermer veya seramik döşeme, mutfak dolaplarının yenilenmesi ve banyo tadilatı (orta kalite malzeme ile) 200.000 TL - 350.000 TL bandındadır.

  • Kapı ve Pencere (Doğrama): Videodaki demirlerin sökülmesi ve yeni nesil ısıcamlı pencerelerin takılması (evdeki pencere sayısına bağlı olarak) 150.000 TL - 250.000 TL arası tutabilir.

  • Dış Alan ve Bahçe: Su kuyusunun aktif edilmesi, bahçe düzenlemesi ve 'kış bahçesi' hayaliniz için (yapı tipine göre) ek olarak 100.000 TL - 200.000 TL gerekebilir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın