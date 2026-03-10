onedio
Galatasaray Deplasmanındaki Liverpool Taraftarlarından Anlamlı Pankart

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
10.03.2026 - 21:48

Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında Liverpool’u konuk etti. Deplasman tribününü dolduran Liverpool taraftarları, Mustafa Kemal Atatürk’ün “Yurtta sulh, cihanda sulh” sözünün yer aldığı pankart açtı.

Takımlarını İstanbul deplasmanında yalnız bırakmayan Liverpool taraftarları anlamlı bir pankart açtı.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla Orta Doğu’da savaşın şiddeti artarken dünya ise diken üstünde. Liverpool taraftarları, açtıkları pankartla hem Atatürk’ü andı hem de dünya barışına gönderme yaptı.

Liverpool taraftarlarının açtığı pankartta Atatürk’ün tarihe geçen meşhur sözü “Yurtta sulh, cihanda sulh” yer aldı.

