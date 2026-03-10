onedio
Arne Slot Galatasaraylı Taraftarların Islığını Gülerek Karşıladı

10.03.2026 - 20:37

Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında bugün sahasında Liverpool’u konuk edecek. Liverpool’un teknik direktörü Arne Slot’un saha içinde verdiği röportaj ise ilginç anlara sahne oldu. Slot konuşurken sahaya çıkan Liverpool oyuncularını Galatasaraylı taraftarlar ıslıklamaya başladı ve Liverpool’un hocası gülerek, “Şimdiden başladılar.” ifadelerini kullandı.

Arne Slot ilk maçta da taraftarların yoğun desteğinden bahsetmişti.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi grup aşamasında sahasında Liverpool’u konuk etmiş ve mücadeleyi 1-0 kazanmıştı. Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, karşılaşma sonrasında taraftarların desteğinin “inanılmaz” olduğunu ifade etmiş ve sesini oyunculara duyurmakta zorlandığını söylemişti.

