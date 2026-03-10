onedio
Pusula Holding’in CEO’luğuna Sait Aytaç Atandı

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
10.03.2026 - 21:14

Finans sektöründe uzun yıllara dayanan deneyimiyle tanınan Sait Aytaç, 2026 yılında Pusula Holding CEO’su olarak göreve getirildi. Yaklaşık 33 yıllık kariyeri boyunca bankacılık, finans yönetimi ve stratejik dönüşüm süreçlerinde aktif rol aldı. Peki Sait Aytaç kimdir? Kaç yaşında ve aslen nereli? Daha önce hangi pozisyonlarda ve nerelerde çalıştı?

Sait Aytaç Kimdir?

Finans sektöründe uzun yıllara dayanan deneyimiyle tanınan Sait Aytaç, Türkiye’de katılım bankacılığı ve tasarruf finansmanı alanlarında önemli görevler üstlenmiş yöneticiler arasında yer alıyor. 

1993 yılında finans sektöründe kariyerine başlayan Aytaç, bugüne dek kamu ve özel sektörün önde gelen katılım bankalarında önemli görevler üstlendi. 

Sait Aytaç, 1971 yılında Elazığ'da doğmuş olup 2026 yılı itibarıyla 55 yaşındadır.

Sait Aytaç’ın Eğitimi

Sait Aytaç lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde tamamladı.

Ayrıca yüksek lisans eğitimine de sahip olan Aytaç, yüksek lisansını Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde yaptı.

Sait Aytaç’ın Kariyeri

Sait Aytaç, finans sektöründeki kariyerine 1993 yılında katılım bankacılığı alanında başladı. Profesyonel kariyerine Albaraka Türk bünyesinde adım atan Aytaç, finans sektöründe uzun yıllar üst düzey yöneticilik yaptı. 

2003-2015 yılları arasında Türkiye Finans Katılım Bankası’nda şube müdürlüğü, bölge müdürlüğü ve grup müdürlüğü gibi önemli yönetim pozisyonlarında görev aldı. 

2015-2018 yılları arasında Vakıf Katılım Bankası’nda pazarlamadan sorumlu genel müdür yardımcılığı görevini üstlendi. 

Tasarruf finansmanı sektöründe de önemli görevler üstlenen Aytaç, 2021 yılında Eminevim’de genel müdür olarak görev yaptı. 

Kasım 2022 – Şubat 2026 tarihleri arasında ise Fuzul Tasarruf Genel Müdürü olarak görev aldı.

Sait Aytaç Aktif Olarak Nerede Çalışıyor?

Sait Aytaç, Pusula Holding bünyesinde yer alan İktisat Katılım Bankası, Katılımevim, Birevim, Pusula Portföy, Pusula Menkul Değerler gibi finans kuruluşlarının yer aldığı ekosistemin yönetimini üstlenmek üzere 3 Mart 2026 itibarıyla Pusula Holding CEO’su olarak göreve başladı. 

Pusula Holding; katılım bankacılığı, tasarruf finansmanı, portföy yönetimi ve sermaye piyasaları alanlarında faaliyet gösteren şirketleri aynı finansal yapı altında birleştirmeyi hedefleyen bir organizasyon olarak öne çıkıyor. 

Holding’in hedefi; tasarruf finansmanı, katılım bankacılığı ve sermaye piyasalarını tek bir finansal platformda bir araya getirerek güçlü bir finansal mimari oluşturmak.

