Milli Sporcu, Ortaokulu Basıp Öğrencileri Dövdü!

Okul Müdürü R.Ş., olayın ardından poliste verdiği ifadesinde, yaşananları anlattı. R.Ş., ifadesinde, “Olay günü, öğrencimin annesi, okul müdür odasına geldi. Benimle kızının kilolarından dolayı E.B.İ. isimli öğrencinin, kızına akran zorbalığı yaptığını söyledi. Ben de kendisine, 'Konu ile ilgili okulumuz 7 ve 8’inci sınıflardan sorumlu okul müdür yardımcısı ve rehber öğretmeni ile birlikte değerlendirelim' dedim. O sırada odamda bulunan kamerada, müdür odasının olduğu katta bağırış ve kargaşa olduğunu gördüm. Sonrasında hemen koridora çıkarak katta nöbetçi öğretmenin kavgaya müdahale ettiğini gördüm. İsmini olay sebebi ile öğrendiğim S.B.K.’ya ‘Konu ile ilgili annenle görüşüyorum, yaptığınız yanlış. Siz elinizi kolunuzu sallayarak okula girip bizimle görüşmeden, kardeşinin söylediği ile öğrencileri darbedemezsin, herkes sizin gibi yapsa ne olur’ dedim.'' diye konuştu. (DHA)