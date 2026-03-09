İran'ın Misillemeleri Devam Ederken Trump, Savaşın Neredeyse Tamamlandığını İddia Etti

Trump, İran’la savaşın yakında sona erebileceğine işaret ederek 'Savaşın büyük ölçüde tamamlandığını düşünüyorum. Donanmaları yok, iletişimleri yok, hava kuvvetleri yok. İnsansız hava araçları, üretim tesisleri de dahil olmak üzere her yerde havaya uçuruluyor. Bakarsanız, hiçbir şeyleri kalmadı, askeri anlamda hiçbir şeyleri kalmadı' dedi.

İran konusunda başlangıçta belirledikleri hedeflere 4-5 haftalık süreden “çok daha erken” ulaştıklarını öne süren ABD Başkanı, 'Askeri operasyon için başlangıçta planlanan zaman çizelgesinin çok ilerisindeyiz' ifadelerini kullandı.