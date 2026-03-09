onedio
İran'ın Misillemeleri Devam Ederken Trump, Savaşın Neredeyse Tamamlandığını İddia Etti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
10.03.2026 - 00:19

ABD Başkanı Donald Trump, İran’la yürütülen savaşta hedeflerine büyük ölçüde ulaştıklarını belirterek, “Savaşın büyük ölçüde tamamlandığını düşünüyorum. Donanmaları yok, iletişim araçları yok, hava kuvvetleri yok” dedi.

CBS News’e telefonla röportaj veren Trump, İran’la devam eden çatışmaların gidişatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Savaşın büyük ölçüde tamamlandığını düşünüyorum"

Trump, İran’la savaşın yakında sona erebileceğine işaret ederek 'Savaşın büyük ölçüde tamamlandığını düşünüyorum. Donanmaları yok, iletişimleri yok, hava kuvvetleri yok. İnsansız hava araçları, üretim tesisleri de dahil olmak üzere her yerde havaya uçuruluyor. Bakarsanız, hiçbir şeyleri kalmadı, askeri anlamda hiçbir şeyleri kalmadı' dedi.

İran konusunda başlangıçta belirledikleri hedeflere 4-5 haftalık süreden “çok daha erken” ulaştıklarını öne süren ABD Başkanı, 'Askeri operasyon için başlangıçta planlanan zaman çizelgesinin çok ilerisindeyiz' ifadelerini kullandı.

Hamaney'in yerine birini düşünüyor.

Öte yandan Trump, İran’ın yeni lideri Mücteba Hamaney’in iktidara gelmesinden memnun olmadığını belirterek, 'Ona söyleyecek hiçbir şeyim yok. Hiçbir şey' dedi. ABD Başkanı, 'Hamaney'in yerine geçecek birini düşündüğünü' ifade etti, ancak bu kişinin kim olduğuna dair detay vermedi.

Trump şimdi de gözünü Hürmüz Boğazı'na dikti.

ABD Başkanı Trump, röportajda Hürmüz Boğazı’yla ilgili de açıklamalarda bulunarak, 'boğazın kontrolünü ele geçirmeyi düşündüğünü' söyledi. Trump, İran’a yönelik olarak ise, 'Ateş edecekleri her şeyi ateşlediler, şirinlik yapmaya kalkışmasalar iyi olur, yoksa o ülkenin sonu gelir' ifadelerini kullandı.

Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
