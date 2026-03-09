İran'ın Misillemeleri Devam Ederken Trump, Savaşın Neredeyse Tamamlandığını İddia Etti
ABD Başkanı Donald Trump, İran’la yürütülen savaşta hedeflerine büyük ölçüde ulaştıklarını belirterek, “Savaşın büyük ölçüde tamamlandığını düşünüyorum. Donanmaları yok, iletişim araçları yok, hava kuvvetleri yok” dedi.
CBS News’e telefonla röportaj veren Trump, İran’la devam eden çatışmaların gidişatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"Savaşın büyük ölçüde tamamlandığını düşünüyorum"
Hamaney'in yerine birini düşünüyor.
Trump şimdi de gözünü Hürmüz Boğazı'na dikti.
