İBB'de Yolsuzluk Davası: Mahkeme Başkanı Salonun Boşaltılmasını İstedi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında aralarında Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 402 sanık için dava başladı. Silivri Cezaevi yerleşkesinde görülen duruşma gergin başladı. Ekrem İmamoğlu kürsüye gelerek söz almak istedi ancak mahkeme başkanı söz vermeyeceğini söyledi. Sonrasında ise mahkeme heyeti duruşma salonunu terk ederek salonun boşaltılması emrini verdi.
“İBB’de Yolsuzluk” davasında ilk duruşma bugün Silivri’de bulunan mahkeme salonunda yapılmaya başlandı.
İBB yolsuzluk davasında iddianamede yer alanlar neler?
