İBB'de Yolsuzluk Davası: Mahkeme Başkanı Salonun Boşaltılmasını İstedi

Ekrem İmamoğlu
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
09.03.2026 - 11:44

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında aralarında Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 402 sanık için dava başladı. Silivri Cezaevi yerleşkesinde görülen duruşma gergin başladı. Ekrem İmamoğlu kürsüye gelerek söz almak istedi ancak mahkeme başkanı söz vermeyeceğini söyledi. Sonrasında ise mahkeme heyeti duruşma salonunu terk ederek salonun boşaltılması emrini verdi.

“İBB’de Yolsuzluk” davasında ilk duruşma bugün Silivri’de bulunan mahkeme salonunda yapılmaya başlandı.

Hakkında 2 bin 352 yıla kadar hapis istenen Ekrem İmamoğlu’nun aralarında bulunduğu 402 sanık davada yargılanacak. Mahkeme Başkanı, duruşmaların nasıl yapılacağını açıkladı. Nisan sonuna kadar haftada 4 gün sürecek duruşmalarda ilk olarak kimlik tespiti yapılacak ve sonrasında tutuklu sanıkların ifadesi alınacak.

Ekrem İmamoğlu duruşma salonuna alkışlarla girdi. Mahkeme heyeti, İmamoğlu’nun “örgüt yöneticisi” olduğu iddiasıyla savunmasının en son alınacağını söyledi.

Bunun üzerine Ekrem İmamoğlu kürsüye gelerek söz hakkı almak istedi. İmamoğlu’nun avukatları da mahkeme heyetinden “selamlama konuşması yapması” için talepte bulundu. Mahkeme başkanı talebi hem usul hem de hukuk yönünden reddetti.

Bunun üzerine Ekrem İmamoğlu yeniden kürsüye gelerek bir kez daha söz hakkı istedi. Mahkeme Başkanı, İmamoğlu’nun kürsüyü işgal ettiğini zapta geçirdi ve salonun boşaltılması emrini vererek mahkeme heyeti ile birlikte duruşma salonundan çıktı.

Tutuklu sanıkların da mahkeme salonundan çıkarılmaya başlandığı öğrenildi.

İBB yolsuzluk davasında iddianamede yer alanlar neler?

İddianamede, İstanbul'da kurulan sistem bir ahtapotun kollarına benzetilerek örgütün şeması gösterildi. Devleti milyarlarca lira zarara uğratmakla suçlanan sanıklar hakkında binlerce yıl hapis cezası istendi.

Başsavcılığa göre İmamoğlu'nun yöneticisi olduğu örgüt yapılanması Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde başladı, Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı döneminde büyüdü. 142 farklı eylemden sorumlu tutulan İmamoğlu hakkında 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası istendi.

Örgüte yönelik şemada, eski Medya A.Ş. Genel Müdürü Murat Ongun, İBB Başkan Danışmanı Ertan Yıldız, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, iş insanları Adem Soytekin ve Murat Gülibrahimoğlu ile 26 Ekim'de casusluk iddiasıyla tutuklanan Hüseyin Gün yönetici sıfatıyla yer aldı.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü'nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım.
