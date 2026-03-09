İBB'de Yolsuzluk Davası: Mahkeme Başkanı Salonun Boşaltılmasını İstedi

Hakkında 2 bin 352 yıla kadar hapis istenen Ekrem İmamoğlu’nun aralarında bulunduğu 402 sanık davada yargılanacak. Mahkeme Başkanı, duruşmaların nasıl yapılacağını açıkladı. Nisan sonuna kadar haftada 4 gün sürecek duruşmalarda ilk olarak kimlik tespiti yapılacak ve sonrasında tutuklu sanıkların ifadesi alınacak.

Ekrem İmamoğlu duruşma salonuna alkışlarla girdi. Mahkeme heyeti, İmamoğlu’nun “örgüt yöneticisi” olduğu iddiasıyla savunmasının en son alınacağını söyledi.

Bunun üzerine Ekrem İmamoğlu kürsüye gelerek söz hakkı almak istedi. İmamoğlu’nun avukatları da mahkeme heyetinden “selamlama konuşması yapması” için talepte bulundu. Mahkeme başkanı talebi hem usul hem de hukuk yönünden reddetti.

Bunun üzerine Ekrem İmamoğlu yeniden kürsüye gelerek bir kez daha söz hakkı istedi. Mahkeme Başkanı, İmamoğlu’nun kürsüyü işgal ettiğini zapta geçirdi ve salonun boşaltılması emrini vererek mahkeme heyeti ile birlikte duruşma salonundan çıktı.

Tutuklu sanıkların da mahkeme salonundan çıkarılmaya başlandığı öğrenildi.