Sevgili Akrep, bugün astrolojik olarak oldukça önemli bir gün. Gezegenlerin dansı, Venüs ve Satürn'ün Koç burcunda kavuşmasıyla devam ediyor. Bu kavuşum, iş hayatında bazı ciddi değişikliklere işaret ediyor. İş düzenini sağlam bir sistem üzerine kurma ihtiyacı hissetmen mümkün. Bu, belki de iş ortamında daha fazla sorumluluk alman gerektiği anlamına gelebilir.

Dikkat et, burada önemli olan nokta disiplinli olmak. Eğer disiplinli bir şekilde hareket edersen, bu durum uzun vadede büyük bir rahatlama yaşamanı sağlayabilir. Günlük rutinini yapılandırmak ve düzenlemek bugün sarsılmaz bir güce dönüşmen anlamına gelebilir. Kendine yatırım yapmaya odaklan.

Peki ya aşk? Aşk hayatına gelecek olursak, bugün emek konusu ön plana çıkıyor. Sevgilinle birlikte bir sorumluluğu paylaşman, ilişkinin bağını daha da güçlendirebilir. Artık onun da bu ilişkide istekli, heyecanlı ve emek veren bir rol üstlenmesi senin için her zamankinden önemli hale gelebilir. Tabii eğer bekar bir Akrep burcuysan, belki de biraz ağırbaşlı ama güvenilir biri ilgini çekebilir. Bu kişi, belki de hayatına yeni bir renk katacak olan kişidir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…