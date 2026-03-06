Sevgili Balık, bugün senin için oldukça özel bir gün! Merkür ile Güneş, burcunda birleşiyor ve bu olay, adeta bir zihinsel aydınlanma yaşamanı sağlıyor. Kendi hakkında yeni bir şeyler fark etme, belki de uzun süredir üzerinde düşündüğün bir konuda aydınlanma yaşama ihtimalin oldukça yüksek.

Kariyerinde belki de bir süredir hissettiğin ama tam anlamıyla belirginleşmeyen bir yön değişikliği düşüncesi bugün netleşebilir. Kendini daha iyi tanıdığın, kim olduğunu ve ne istemediğini daha net gördüğün bu dönemde, belki de bir konuşma ya da bir karar, hayatında yeni bir sayfanın açılmasına vesile olabilir.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bugün, çekim gücün zirvede olacak. İnsanların sana daha dikkatli baktığını, seni daha fazla fark ettiklerini hissedebilirsin. Eğer bekar bir Balık burcuysan, bugün birinin sana hayran hayran bakması; kalbinin hem hassas hem güçlü olmasını sağlayabilir. Doğru kişiyi seçme konusunda sezgilerin oldukça keskin, kalbini ona aç! Ama eğer ilişkin varsa, duygusal bağın daha da derinleştiği, romantizmin doruklara çıktığı bir gün olabilir. Romantik jestler ve sahiplenilme hissine hazır ol! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…