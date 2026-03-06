onedio
Ece Seçkin, Donald Trump İçin Yapılan Dua Seansını Hayrettin'in Kaos Show'una Benzetti

Ece Seçkin, Donald Trump İçin Yapılan Dua Seansını Hayrettin'in Kaos Show'una Benzetti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
06.03.2026 - 11:08

ABD Başkanı için Oval Ofis’te düzenlenen ‘dua seansı’ tüm dünyanın diline düştü. Tepki verenlerden biri de şarkıcı Ece Seçkin oldu. Ece Seçkin, Donald Trump’ın yaptıklarını “Koca Amerikayı Hayrettin Kaos Show’a çevirdi” sözleriyle tepki verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Evangelist pastörleri ağırladı. Ziyarette tüm dünyanın konuştuğu anlar yaşandı.

Evangelist din insanları ABD Başkanı Trump'ın vücuduna dokunarak dua etti. Başkanlık Personel Ofisi Direktörü Dan Scavino'nun sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülere göre duada 'Lütfunu ve onu korumanı diliyorum. Askerlerimizin ve silahlı kuvvetlerimizde görev yapan tüm kadın ve erkeklerin üzerine lütfunu diliyorum' ifadesi kullanıldı.

Duanın içeriğinde şu sözler yer aldı:

'Tanrım, bugün senin huzuruna çıkmaktan onur duyuyoruz; Başkanımızın kollarını havaya kaldırıyoruz (ona destek oluyoruz).

Onun üzerinde bereketinin ve lütfunun daim olması için dua ediyoruz. Kalbini ve zihnini dolduracak göklerden gelen bir bilgelik için dua ediyoruz; bugün karşı karşıya kaldığımız bu zorlu zamanlarda ona yol göstermen için yalvarıyoruz.

Onun üzerinde senin inayetin ve koruman için dua ediyorum. Birliklerimiz (askerlerimiz) ve silahlı kuvvetlerimizde görev yapan tüm kadın ve erkeklerimiz üzerinde senin inayetin ve koruman için dua ediyorum.

Ve Baba, halkımızı tekrar Tanrı’nın koruması altında, bölünmez, herkes için özgürlük ve adaletle dolu tek bir ulus haline getirirken, Başkanımıza bu yüce millete liderlik etmesi için ihtiyaç duyduğu gücü vermeye devam etmen için dua ediyoruz.

Onun üzerinde senin semavi bereketini diliyoruz, İsa’nın adıyla...'

Tüm dünyada gündem olan görüntülere bir tepki de şarkıcı Ece Seçkin’den geldi.

'Necla Özmen’in babası koca Amerikayı Hayrettin Kaos Show’a çevirdi'

İşte tüm dünyada gündem olan o görüntüler:

