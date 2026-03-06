Ece Seçkin, Donald Trump İçin Yapılan Dua Seansını Hayrettin'in Kaos Show'una Benzetti
ABD Başkanı için Oval Ofis’te düzenlenen ‘dua seansı’ tüm dünyanın diline düştü. Tepki verenlerden biri de şarkıcı Ece Seçkin oldu. Ece Seçkin, Donald Trump’ın yaptıklarını “Koca Amerikayı Hayrettin Kaos Show’a çevirdi” sözleriyle tepki verdi.
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Evangelist pastörleri ağırladı. Ziyarette tüm dünyanın konuştuğu anlar yaşandı.
Tüm dünyada gündem olan görüntülere bir tepki de şarkıcı Ece Seçkin’den geldi.
İşte tüm dünyada gündem olan o görüntüler:
