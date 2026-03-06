Ece Seçkin, Donald Trump İçin Yapılan Dua Seansını Hayrettin'in Kaos Show'una Benzetti

Evangelist din insanları ABD Başkanı Trump'ın vücuduna dokunarak dua etti. Başkanlık Personel Ofisi Direktörü Dan Scavino'nun sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülere göre duada 'Lütfunu ve onu korumanı diliyorum. Askerlerimizin ve silahlı kuvvetlerimizde görev yapan tüm kadın ve erkeklerin üzerine lütfunu diliyorum' ifadesi kullanıldı.

Duanın içeriğinde şu sözler yer aldı:

'Tanrım, bugün senin huzuruna çıkmaktan onur duyuyoruz; Başkanımızın kollarını havaya kaldırıyoruz (ona destek oluyoruz).

Onun üzerinde bereketinin ve lütfunun daim olması için dua ediyoruz. Kalbini ve zihnini dolduracak göklerden gelen bir bilgelik için dua ediyoruz; bugün karşı karşıya kaldığımız bu zorlu zamanlarda ona yol göstermen için yalvarıyoruz.

Onun üzerinde senin inayetin ve koruman için dua ediyorum. Birliklerimiz (askerlerimiz) ve silahlı kuvvetlerimizde görev yapan tüm kadın ve erkeklerimiz üzerinde senin inayetin ve koruman için dua ediyorum.

Ve Baba, halkımızı tekrar Tanrı’nın koruması altında, bölünmez, herkes için özgürlük ve adaletle dolu tek bir ulus haline getirirken, Başkanımıza bu yüce millete liderlik etmesi için ihtiyaç duyduğu gücü vermeye devam etmen için dua ediyoruz.

Onun üzerinde senin semavi bereketini diliyoruz, İsa’nın adıyla...'