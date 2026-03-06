Ankara’da İş İnsanı 'Zimem Defteri' Geleneğini Yaşattı: 3 Milyon TL’lik Borç Ödendi
Osmanlı’dan kalan 'Zimem Defteri' geleneği Bingöl’de yeniden hayat buldu.
Yaklaşık 3 milyon TL borç kapatıldı, binlerce alışveriş kartı dağıtıldı.
Yardımlar yalnızca borçlarla sınırlı kalmadı, yurtlar da desteklendi.
