onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Ankara’da İş İnsanı 'Zimem Defteri' Geleneğini Yaşattı: 3 Milyon TL’lik Borç Ödendi

Ankara’da İş İnsanı 'Zimem Defteri' Geleneğini Yaşattı: 3 Milyon TL’lik Borç Ödendi

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
06.03.2026 - 14:01

Osmanlı’dan kalan Zimem Defteri geleneği yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Ankara’da yaşayan iş insanı Cevdet Ateş, memleketi Bingöl’de dar gelirli ailelerin bakkal ve fırın borçlarını kapattı. Yaklaşık 3 milyon TL tutarındaki ödeme 100’den fazla esnafın defterinden silindi.

Kaynak: DHA

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Osmanlı’dan kalan 'Zimem Defteri' geleneği Bingöl’de yeniden hayat buldu.

Osmanlı’dan kalan 'Zimem Defteri' geleneği Bingöl’de yeniden hayat buldu.

Ankara’da yaşayan iş insanı Cevdet Ateş, memleketi Bingöl’ün merkez ve Genç ilçelerinde dar gelirli ailelerin bakkal ve fırın borçlarını kapattı. Esnaflarla asistanları aracılığıyla iletişime geçildi, ihtiyaç sahiplerinin veresiye borçları tek tek ödendi. Toplamda 100’ün üzerindeki iş yerinin defterindeki borçlar silindi.

Osmanlı döneminde uygulanan Zimem Defteri geleneğinde hayırsever kişiler mahalle bakkallarına gider, borç defterinden rastgele sayfalar seçerek borçları öderdi. Yardımı yapan kişi de borcu ödenen kişi de çoğu zaman birbirini tanımazdı.

Yaklaşık 3 milyon TL borç kapatıldı, binlerce alışveriş kartı dağıtıldı.

Yaklaşık 3 milyon TL borç kapatıldı, binlerce alışveriş kartı dağıtıldı.

Gerçekleşen yardım yalnızca borçların kapatılmasıyla sınırlı kalmadı. Cevdet Ateş, muhtarlara ulaştırılmak üzere ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için 14 bin alışveriş kartı teslim etti. Kartlar, dar gelirli ailelerin günlük ihtiyaçlarını karşılayabilmesi amacıyla hazırlandı.

Yardımın organizasyonunda yer alan asistanlardan Ümit Emektar yapılan çalışmayı şu sözlerle anlattı: 'Her sene olduğu gibi bu sene de Bingöl’deki ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalışıyoruz. Gerek marketlerdeki, gerek fırınlardaki borçları kapatırken, bir yandan da alışveriş kartlarıyla destek sağlıyoruz. Osmanlı’dan kalan bu güzel yardımlaşma geleneğini yaşatmak amacıyla buradayız.'

Yardımlar yalnızca borçlarla sınırlı kalmadı, yurtlar da desteklendi.

Yardımlar yalnızca borçlarla sınırlı kalmadı, yurtlar da desteklendi.

Yapılan yardım çalışmaları sırasında kentteki bazı kurumlar da unutulmadı. Kur’an kursları ve öğrenci yurtlarına imkanlar ölçüsünde destek sağlandı. Böylece yalnızca aileler değil eğitim gören öğrenciler de destek kapsamına dahil edildi.

Ümit Emektar yardımın kapsamını şu sözlerle aktardı: 'Bu yıl yaklaşık 3 milyon TL tutarında dar gelirli ailelerin bakkal borcunu kapattık. Kentteki Kur’an kursları ve öğrenci yurtlarını da imkanlar dahilinde destekliyoruz. Elimizden geldiğince bu kurumların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Allah yapılan hayırları kabul etsin.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın