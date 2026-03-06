Ankara’da İş İnsanı 'Zimem Defteri' Geleneğini Yaşattı: 3 Milyon TL’lik Borç Ödendi

Yapılan yardım çalışmaları sırasında kentteki bazı kurumlar da unutulmadı. Kur’an kursları ve öğrenci yurtlarına imkanlar ölçüsünde destek sağlandı. Böylece yalnızca aileler değil eğitim gören öğrenciler de destek kapsamına dahil edildi.

Ümit Emektar yardımın kapsamını şu sözlerle aktardı: 'Bu yıl yaklaşık 3 milyon TL tutarında dar gelirli ailelerin bakkal borcunu kapattık. Kentteki Kur’an kursları ve öğrenci yurtlarını da imkanlar dahilinde destekliyoruz. Elimizden geldiğince bu kurumların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Allah yapılan hayırları kabul etsin.'