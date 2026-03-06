Beşiktaş-Galatasaray Maç Skoru Ne Olur? Yapay Zeka Yanıtladı

Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde savunma direncini artırdı ve son iki maçta kalesini gole kapattı. Ancak Galatasaray ligin en çok gol atan takımı ve şampiyonluk yolunda hata yapmak istemeyecektir. Beşiktaş'ın ev sahibi avantajı ve yakaladığı ivmeyle oldukça dirençli bir futbol sergileyeceği, maçın yüksek tempoda geçeceği öngörülüyor. Beşiktaş'ın taraftar desteğiyle bir adım öne çıkabileceği veya karşılıklı gollerin atıldığı, beraberliğin ağır bastığı bir senaryo muhtemel görünüyor.

Eğer Beşiktaş, son dönemde formda olan golcüsü Hyeon-gyu Oh ile erken bir gol bulursa, maçı 2-1 gibi bir skorla koparması şaşırtıcı olmayacaktır. Bu veriler ışığında yarınki dev derbi için net skor tahmini 2-1 Beşiktaş galibiyeti yönündedir.