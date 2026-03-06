Beşiktaş-Galatasaray Maç Skoru Ne Olur? Yapay Zeka Yanıtladı
Beşiktaş ve Galatasaray yarın tarihlerinde yine önemli bir maça çıkacak. 58 puanlı Galatasaray, 46 puanlı Beşiktaş'a konuk olurken kazananın lig yarışında önemli bir avantaj yakalayacağı şüphesiz.
Beşiktaş'ta sakat oyuncuların belirsizliği can sıkarken, Sergen Yalçın yönetiminde son 3 maçını kazanan Beşiktaş ise oldukça moralli görünüyor. İki taraf da hem derbi zaferi için hem de ligde önemli bir başarı elde etmek için maça çıkacak.
Yapay zekaya maçı sorduk ve benzer yanıtlar ve analizler aldık.
Beşiktaş 2-1 Galatasaray
