Sevgilisinin Babasının Doğum Tarihini Dövme Yaptıran Genç Goygoycuların Diline Düştü
Türk televizyonlarında her gün yeni bir ilginçliğe şahit ediyoruz ve bu ilginçlikler genelde öğle kuşağı programlarından çıkıyor. Berat isimli genç, sevgilisinin babasının doğum gününü kalbine dövme olarak yaptırdı. Sevgilisine destek olmak için bu dövmeyi yaptırdığını söyleyen genç, sevgilisinin gözlerini de ensesine dövme yaptırdığını açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte o kesit...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tabii bu kesit günün en çok konuşulan olaylarından oldu.
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın