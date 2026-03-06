onedio
Sevgilisinin Babasının Doğum Tarihini Dövme Yaptıran Genç Goygoycuların Diline Düştü

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
06.03.2026 - 10:53

Türk televizyonlarında her gün yeni bir ilginçliğe şahit ediyoruz ve bu ilginçlikler genelde öğle kuşağı programlarından çıkıyor. Berat isimli genç, sevgilisinin babasının doğum gününü kalbine dövme olarak yaptırdı. Sevgilisine destek olmak için bu dövmeyi yaptırdığını söyleyen genç, sevgilisinin gözlerini de ensesine dövme yaptırdığını açıkladı.

İşte o kesit...

Tabii bu kesit günün en çok konuşulan olaylarından oldu.

Tabii bu kesit günün en çok konuşulan olaylarından oldu.
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
