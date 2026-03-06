Okullarda Yapay Zekâ: Ne Oluyor, Ne Olmalı? “AI Geldi, Okul Aynı Kaldı” Dönemi Bitti
Kısa bir acı gerçek: Okullar yapay zekâyı çoğu zaman “ödevi hızlandıran, öğretmeni yormayan, veliyi sakinleştiren” bir sihirli değnek gibi kullanıyor. Sonuç? Öğrenme güçlenmiyor, sadece okulun eski düzeni daha hızlı çalışıyor. Teknoloji gelişiyor; eğitim ise çoğu yerde aynı yerde sayıyor. İnatla.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1) Şu anda olan şey: “Araç geldi, sistem aynı kaldı”
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2) Riskin adı: “AI ile zenginleşme” değil, “AI ile tükenme”
3) Peki ne olmalı: Okulun “AI stratejisi” değil, “insan stratejisi” olmalı
4) Okulların bugün yapması gereken 7 hamle
5) Son söz: Okulun gramerini değiştirmeden AI sadece makyaj olur
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video