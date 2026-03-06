Okullarda Yapay Zekâ: Ne Oluyor, Ne Olmalı? “AI Geldi, Okul Aynı Kaldı” Dönemi Bitti

Yapay zekâ tartışmasını teknoloji tartışması sanmak klasik bir yönetim hatası. Asıl soru şu:

“Bu okul, çocukta hangi insan kapasitesini büyütmek için var?”

Benim “bilgece” çerçevem (Bilgelik Pedagojisi çizgisiyle):

Yönelim → Uygulama → Farkındalık → Paylaşım

Yönelim: Pusulayı netleştir

Okul şunu yazılı hale getirmeli: Yapay zekâ bizim için neyin aracı, neyin yerine geçemez? “Kolaylaştırma” ile “çocuğun yerine yapma” arasındaki kırmızı çizgi nerede?

Uygulama: “Söyleyen AI” değil “öğreten AI”

Yapay zekâ cevap veren bir ‘kopya makinesi’ gibi konumlanırsa öğrenme çöker. Koç gibi konumlanırsa öğrenme büyür: ipucu verir, soru sorar, düşünmeyi yapılandırır, süreç geri bildirimi verir.

Sınıfta bunun karşılığı:

Soru üretme görevleri (problem bulma).

Kanıtla konuşma (kaynak değerlendirme, çapraz kontrol).

Üretim odaklı çıktılar (rapor, prototip, sunum, toplumsal fayda projesi).

Farkındalık: AI okuryazarlığı “buton eğitimi” değildir

“ChatGPT nasıl kullanılır” anlatmak tek başına okuryazarlık değildir. Okuryazarlık şunları içerir: model yanılabilirliği, önyargı ve yönlendirme, kaynak doğrulama, veri izi ve mahremiyet, ne zaman kullanılmaması gerektiği.

Paylaşım: Yasak/serbest ikiliği yerine ortak kültür

Okulun bir “AI kullanım protokolü” olmalı:

Şeffaflık: “AI kullandıysam nerede, nasıl?”

Emeğe saygı: “Ben ne ürettim, AI ne katkı verdi?”

Değerlendirme: Ürün kadar süreç (taslaklar, düşünme adımları, geri bildirim döngüsü).