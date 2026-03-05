FIFA'dan Futbolda Devrim Kararı: 2026 Dünya Kupası'nda Maçlar Duracak, Reklam Başlayacak!
FIFA, 2026 Dünya Kupası’nda futbolun geleneksel akışını kökten değiştirecek bir hamleye imza atıyor. 'Oyuncu sağlığı' adı altında her iki yarıda da maçın durdurulacağı 3 dakikalık zorunlu molalar, yayıncı kuruluşlara devasa bir reklam alanı sunacak. Hava durumundan bağımsız olarak uygulanacak bu karar, futbolun ticarileşmesinde yeni bir dönemin kapısını aralıyor.
Futbolun en büyük organizasyonu olan Dünya Kupası, 2026 yılında sadece takım sayısıyla değil, saha içindeki yeni kurallarıyla da konuşulacak.
Uygulamanın oyunun ruhuna zarar vermemesi için FIFA belirli kısıtlamalar da getirdi.
104 Maçlık Dev Maraton: 48 Takım ve Yeni Statü!
