FIFA'dan Futbolda Devrim Kararı: 2026 Dünya Kupası'nda Maçlar Duracak, Reklam Başlayacak!

Ali Can YAYCILI
05.03.2026 - 20:01 Son Güncelleme: 05.03.2026 - 20:10

FIFA, 2026 Dünya Kupası’nda futbolun geleneksel akışını kökten değiştirecek bir hamleye imza atıyor. 'Oyuncu sağlığı' adı altında her iki yarıda da maçın durdurulacağı 3 dakikalık zorunlu molalar, yayıncı kuruluşlara devasa bir reklam alanı sunacak. Hava durumundan bağımsız olarak uygulanacak bu karar, futbolun ticarileşmesinde yeni bir dönemin kapısını aralıyor.

Futbolun en büyük organizasyonu olan Dünya Kupası, 2026 yılında sadece takım sayısıyla değil, saha içindeki yeni kurallarıyla da konuşulacak.

FIFA, turnuvadaki tüm karşılaşmalarda her 45 dakikanın ortasında 3'er dakikalık zorunlu 'su molası' verilmesini kararlaştırdı. Resmi olarak futbolcuların sıvı ihtiyacını karşılaması amacıyla hayata geçirilen bu uygulamanın asıl çarpıcı yanı ise mola süresince yayıncı kuruluşlara tanınan reklam hakları oldu. Hava sıcaklığına bakılmaksızın uygulanacak olan bu kural, oyunun doğal akışını reklam kuşakları için bölerek spor tarihinde bir milat oluşturmaya hazırlanıyor.

Dünya basınındaki belgelere yansıyan detaylara göre, 3 dakikalık bu duraklamaların 2 dakika 10 saniyelik bölümü tamamen reklam gösterimine ayrılacak. Yayıncı kuruluşlar, maçın en heyecanlı yerinde verilecek bu araları global markalarla buluşturma fırsatı yakalayacak. FIFA yönetimi, bu kararı her ne kadar 'hidratasyon desteği' olarak nitelendirse de, düzenlemenin arkasındaki ticari potansiyel spor dünyasında şimdiden tartışma konusu haline geldi.

Uygulamanın oyunun ruhuna zarar vermemesi için FIFA belirli kısıtlamalar da getirdi.

Buna göre reklamlar, hakemin düdüğünden ancak 20 saniye sonra yayına girebilecek ve maçın tekrar başlamasına 30 saniye kala ekranlar sahaya geri dönecek. Yayıncılar dilerse ekranı ikiye bölerek hem saha içini hem de reklamı aynı anda gösterebilecek; ancak bu yöntemde sadece FIFA’nın resmi ortaklarının reklamlarına izin verilecek. Tam ekran reklam tercihlerinde ise yayıncılar diledikleri markalarla çalışma özgürlüğüne sahip olacak.

Bu stratejik hamle, geleneksel 90 dakikalık kesintisiz oyun anlayışını esnetirken, futbolun finansal yapısını da derinden etkileyecek gibi görünüyor. 2026 Dünya Kupası, sahadaki mücadele kadar ekran başındaki izleyicilerin tanıklık edeceği bu yeni reklam düzeniyle de tarihe geçecek.

104 Maçlık Dev Maraton: 48 Takım ve Yeni Statü!

Tarihin en geniş kapsamlı futbol şöleni olmaya hazırlanan 2026 Dünya Kupası, 11 Haziran 2026 tarihinde Meksika’nın ikonik stadyumu Azteca’da başlayacak. Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada’nın ortaklığında düzenlenecek turnuvada, takım sayısı ilk kez 32'den 48’e çıkarılıyor. Toplamda 104 karşılaşmanın oynanacağı dev organizasyonda ekipler, 4’erli takımlardan oluşan 12 grupta mücadele edecek. Gruplarını ilk iki sırada bitiren 24 takımın yanı sıra, en iyi 8 grup üçüncüsü de bir üst tura adını yazdıracak. Bu yeni statüyle birlikte futbolseverler, ilk kez uygulanan 'Son 32' turuyla birlikte heyecanı daha uzun süre yaşayacak. 39 gün sürecek olan bu futbol karnavalı, 19 Temmuz 2026'da New Jersey'deki MetLife Stadyumu'nda oynanacak büyük finalle şampiyonunu belirleyecek.

