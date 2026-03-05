FIFA'dan Futbolda Devrim Kararı: 2026 Dünya Kupası'nda Maçlar Duracak, Reklam Başlayacak!

FIFA, turnuvadaki tüm karşılaşmalarda her 45 dakikanın ortasında 3'er dakikalık zorunlu 'su molası' verilmesini kararlaştırdı. Resmi olarak futbolcuların sıvı ihtiyacını karşılaması amacıyla hayata geçirilen bu uygulamanın asıl çarpıcı yanı ise mola süresince yayıncı kuruluşlara tanınan reklam hakları oldu. Hava sıcaklığına bakılmaksızın uygulanacak olan bu kural, oyunun doğal akışını reklam kuşakları için bölerek spor tarihinde bir milat oluşturmaya hazırlanıyor.

Dünya basınındaki belgelere yansıyan detaylara göre, 3 dakikalık bu duraklamaların 2 dakika 10 saniyelik bölümü tamamen reklam gösterimine ayrılacak. Yayıncı kuruluşlar, maçın en heyecanlı yerinde verilecek bu araları global markalarla buluşturma fırsatı yakalayacak. FIFA yönetimi, bu kararı her ne kadar 'hidratasyon desteği' olarak nitelendirse de, düzenlemenin arkasındaki ticari potansiyel spor dünyasında şimdiden tartışma konusu haline geldi.