Sevgili Başak, bugün Güneş'in karşıt burcunda seyahat etmesi, detaylara olan hakimiyetini daha da artırıyor! Her adımını hesaplıyor, stratejik kararlar alıyor ve çok düşünerek hareket ediyorsun. Hatta harekete geçmekte zorlanıyor bile olabilirsin. Zira, düşüncelere kapılıp aksiyon almakta gecikebileceğin bir dönemdesin.

İşte tam da bu yüzden projelerde yenilikçi ve pratik çözümlere odaklanmalısın. İş birliği ve ekip dengelerini korumak, başarıya giden yolu kolaylaştıracaktır. Tabii planlı ve organize olmak, işlerini daha verimli bir şekilde yürütmeni sağlayacak ve fark yaratmanı kolaylaştıracak. Ancak zaman kaybetmemek de iş dünyasına yetişmek demek unutma!

Peki ya aşk? Aşk hayatına ise yeni bir soluk geliyor... Partnerinin dudaklarından o sihirli sözler her an dökülebilir; 'Biz şimdi neyiz?' Zira onu hayatına tam anlamı ile dahil etmiyorsun. İşte bu da tereddütlere ve şüphelere neden oluyor. Bu yüzden kalbini ona açmalı, aklındaki soru işaretlerini ve şüphelerini gidermek için bir an önce harekete geçmelisin. Peki ama bu aşkı gerçekten istiyor musun? İyi düşün, ona kalbini açmak istememenin nedeni bu olabilir mi? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…