Trump Tehdit Etmişti! İspanya Başbakanı Sanchez ABD ve İsrail'e Üslerini Kapattı
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez bir süredir Trump'ın eleştirilerine maruz kalıyordu. Trump'ın savunma bütçesini arttırmadığı için eleştirdiği ve geçtiğimiz gün İspanya'da bulunan hava üslerini ABD'ye açmadığı için ticareti kesebileceğini duyurduğu Sanchez X hesabından 'Savaşa hayır' paylaşımı yaptı.
ABD'nin Irak işgalinde olduğu gibi bir hataya düşmeyeceklerini vurguladı.
