Trump Tehdit Etmişti! İspanya Başbakanı Sanchez ABD ve İsrail'e Üslerini Kapattı

Sanchez'in konuşmasındaki ana başlıklar şöyle;

*İspanya bu felakete karşıdır. Çünkü hükümetlerin görevinin insanların hayatını iyileştirmek, sorunlara çözüm üretmek olduğunu; insanların yaşamını daha da kötüleştirmek olmadığını biliyoruz.

* Ve bu görevi yerine getiremeyen liderlerin, başarısızlıklarını gizlemek için savaşın dumanını kullanmaları ve bu süreçte birkaç kişinin cebini doldurmaları kesinlikle kabul edilemez.

* 23 yıl önce, başka bir ABD yönetimi bizi Orta Doğu’da bir savaşa sürükledi. O dönemde bu savaşın, sözde Saddam Hüseyin’in kitle imha silahlarını ortadan kaldırmak, demokrasi getirmek ve küresel güvenliği sağlamak için yürütüldüğü söyleniyordu.

* Ancak geriye dönüp bakıldığında bunun tam tersi bir sonuç doğurduğu görülüyor; Berlin Duvarı’nın yıkılmasından bu yana kıtamızın yaşadığı en büyük güvensizlik dalgasını tetikledi.

* Irak Savaşı, cihatçı terörizmde ciddi bir artışa, Doğu Akdeniz’de büyük bir göç krizine ve enerji fiyatlarında genel bir yükselişe yol açtı.

* Bu durumda İspanya hükümetinin tutumu açık ve tutarlıdır. Bu tutum, Ukrayna’da ve Gazze’de de sürdürdüğümüz aynı tutumdur.

* Her şeyden önce, hepimizi koruyan — özellikle de en savunmasız olan sivil nüfusu — koruyan uluslararası hukukun ihlaline hayır diyoruz.

* İkinci olarak, dünyanın sorunlarını yalnızca çatışmalarla, bombalarla çözebileceği düşüncesini kabul etmiyoruz.

* Ve son olarak, geçmişin hatalarını tekrar etmeye hayır diyoruz.