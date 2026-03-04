onedio
Trump Tehdit Etmişti! İspanya Başbakanı Sanchez ABD ve İsrail'e Üslerini Kapattı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
04.03.2026 - 13:27

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez bir süredir Trump'ın eleştirilerine maruz kalıyordu. Trump'ın savunma bütçesini arttırmadığı için eleştirdiği ve geçtiğimiz gün İspanya'da bulunan hava üslerini ABD'ye açmadığı için ticareti kesebileceğini duyurduğu Sanchez X hesabından 'Savaşa hayır' paylaşımı yaptı.

ABD'nin Irak işgalinde olduğu gibi bir hataya düşmeyeceklerini vurguladı.

Sanchez'in konuşmasındaki ana başlıklar şöyle;

*İspanya bu felakete karşıdır. Çünkü hükümetlerin görevinin insanların hayatını iyileştirmek, sorunlara çözüm üretmek olduğunu; insanların yaşamını daha da kötüleştirmek olmadığını biliyoruz.

* Ve bu görevi yerine getiremeyen liderlerin, başarısızlıklarını gizlemek için savaşın dumanını kullanmaları ve bu süreçte birkaç kişinin cebini doldurmaları kesinlikle kabul edilemez.

* 23 yıl önce, başka bir ABD yönetimi bizi Orta Doğu’da bir savaşa sürükledi. O dönemde bu savaşın, sözde Saddam Hüseyin’in kitle imha silahlarını ortadan kaldırmak, demokrasi getirmek ve küresel güvenliği sağlamak için yürütüldüğü söyleniyordu.

* Ancak geriye dönüp bakıldığında bunun tam tersi bir sonuç doğurduğu görülüyor; Berlin Duvarı’nın yıkılmasından bu yana kıtamızın yaşadığı en büyük güvensizlik dalgasını tetikledi.

* Irak Savaşı, cihatçı terörizmde ciddi bir artışa, Doğu Akdeniz’de büyük bir göç krizine ve enerji fiyatlarında genel bir yükselişe yol açtı.

* Bu durumda İspanya hükümetinin tutumu açık ve tutarlıdır. Bu tutum, Ukrayna’da ve Gazze’de de sürdürdüğümüz aynı tutumdur.

* Her şeyden önce, hepimizi koruyan — özellikle de en savunmasız olan sivil nüfusu — koruyan uluslararası hukukun ihlaline hayır diyoruz.

* İkinci olarak, dünyanın sorunlarını yalnızca çatışmalarla, bombalarla çözebileceği düşüncesini kabul etmiyoruz.

* Ve son olarak, geçmişin hatalarını tekrar etmeye hayır diyoruz.

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
