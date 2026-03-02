Sevgili Terazi, bugün Başak burcunda gerçekleşen tam Ay tutulması, iç sesine kulak vermen gerektiğini işaret ediyor. Kariyer adımlarını takip ederken, hedefine ulaşmak için yapman gerekenler konusunda sana destek oluyor. Ne zaman durman gerektiğine, ne zaman harekete geçeceğine ve en önemlisi tek başına mı yoksa ekiple mi çalışmanın daha iyi olacağına; sezgilerinle karar verebilirsin. Profesyonellik gerektiren konularda sezgisel adımlar atmak sana biraz garip gelebilir ancak tutulmanın etkisinde en doğrusu bu diyebiliriz.

Bugünün stratejisi ise sahnede olmak yerine mutfakta kalarak işleri tek başına toparlamak ve kimseye ihtiyaç duymadığını başta kendine kanıtlamak olmalı. Her zamankinden çok daha öz güvenli, iddalı ve ilerleme odaklı bir şekilde iş hayatında kendini göstermek sana kazandıracaktır. Maddi ve manevi anlamda gücüne güç katan bu süreçte kazanmak için attığın her adımın bir karşılığı olacaktır, bizden söylemesi!

Aşk hayatına gelecek olursak, bugün ilgi görmek ve şımartılmak isteyeceksin. İlgi odağı olmak, tüm gözlerin üzerinde olması ve arzulanmak sana güçlü bir tatmin duygusu getirecek. Yani bugün, partnerin ya da flörtüne çokça görev düşecek. Bir çiçek, tatlı bir not, hoş bir jest ya da romantik iltifatlar kalbini çalabilir. Kendini ona bırakmaya hazır olduğun bugünün sonunda ise aşka beklenmedik bir 'Evet' de diyebilirsin. Galiba bu ilginin ve aşkın sonsuz olması için nikah masasına doğru emin adımlarla ilerliyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…