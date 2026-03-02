Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar ve BOTAŞ'tan "Doğal Gaz " Açıklaması Geldi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar son günlerde Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler üzerine doğal gaz konusunda resmi açıklama yaptı. ABD ve İsrail'in İran'a yaptığı saldırı sonrası İran misilleme olarak Körfezdeki ülkeleri vurmuş, buna karşılık 'Doğal gaz arzında sorun olacak mı?' soruları akıllara gelmişti.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar'ın paylaşımı şöyle;
BOTAŞ da bir açıklama yayımladı.
