Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar ve BOTAŞ'tan "Doğal Gaz " Açıklaması Geldi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
02.03.2026 - 18:22

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar son günlerde Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler üzerine doğal gaz konusunda resmi açıklama yaptı. ABD ve İsrail'in İran'a yaptığı saldırı sonrası İran misilleme olarak Körfezdeki ülkeleri vurmuş, buna karşılık 'Doğal gaz arzında sorun olacak mı?' soruları akıllara gelmişti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar'ın paylaşımı şöyle;

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Sayın Fatih Birol ile bölgemizde oluşan jeopolitik riskleri ve bu gelişmelerin küresel enerji piyasalarına muhtemel etkilerini değerlendirdik.

Özellikle Hürmüz Boğazı’na ilişkin senaryoların petrol ve LNG piyasaları, fiyat istikrarı ve küresel arz güvenliği üzerindeki yansımalarını ele aldık. 

Türkiye olarak kaynak çeşitliliğine dayalı doğal gaz tedarik portföyümüz, güçlü LNG altyapımız, artan yer altı depolama kapasitemiz ve güçlü iletim sistemimiz sayesinde enerji arz güvenliğini çok boyutlu bir yapı içinde yönetiyoruz.

Bölgedeki gelişmeleri yakından takip ediyor, gerilimin uluslararası hukuk ve diplomasi zemininde en kısa sürede düşürülmesini temenni ediyoruz. Enerji piyasalarında istikrarın korunması için tüm paydaşlarla eşgüdüm içinde çalışmayı sürdüreceğiz.

BOTAŞ da bir açıklama yayımladı.

Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
