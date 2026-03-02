Maymun Punch Arkadaş Buldu! Dünyayı Hüzne Boğan Punch'ın Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı

Japonya’da annesi tarafından reddedildikten sonra hayata bir pelüş oyuncağa sarılarak tutunan yavru maymun Punch, nihayet gerçek bir dosta kavuştu. Sosyal medyada gündem olan ve tüm dünyayı hüzünlendiren Punch, kendisi gibi zorbalanan bir maymunla arkadaş oldu. Punch ve arkadaşının görüntüleri kameralara yansıdı. Punch'ın dostunun adı ise 'Aiko'.
Maymun Punch'ın artık bir arkadaşı var.
