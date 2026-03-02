onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Maymun Punch Arkadaş Buldu! Dünyayı Hüzne Boğan Punch'ın Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı

Maymun Punch Arkadaş Buldu! Dünyayı Hüzne Boğan Punch'ın Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
02.03.2026 - 18:32

İçerik Devam Ediyor

Japonya’da annesi tarafından reddedildikten sonra hayata bir pelüş oyuncağa sarılarak tutunan yavru maymun Punch, nihayet gerçek bir dosta kavuştu. Sosyal medyada gündem olan ve tüm dünyayı hüzünlendiren Punch, kendisi gibi zorbalanan bir maymunla arkadaş oldu. Punch ve arkadaşının görüntüleri kameralara yansıdı. Punch'ın dostunun adı ise 'Aiko'.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Maymun Punch'ın artık bir arkadaşı var.

Maymun Punch'ın artık bir arkadaşı var.

Japonya’da annesi tarafından reddedildikten sonra hayata bir pelüş oyuncağa sarılarak tutunan yavru maymun Punch, nihayet gerçek bir dosta kavuştu. Sosyal medyada gündem olan ve tüm dünyayı hüzünlendiren Punch, kendisi gibi zorbalanan bir maymunla arkadaş oldu. Punch ve arkadaşının görüntüleri kameralara yansıdı.

Punch'ın arkadaşının adının 'Aiko' olduğu ve kendisinin de diğer türler tarafından dışlandığı öğrendildi. Hayvanat bahçeleri yetkilileri eskiden diğer maymunlardan kaçan ve sürekli korku içinde olan Punch'ın şimdi Aiko ile oyunlar oynadığını belirtti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın