Maymun Punch Arkadaş Buldu! Dünyayı Hüzne Boğan Punch'ın Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı

Japonya’da annesi tarafından reddedildikten sonra hayata bir pelüş oyuncağa sarılarak tutunan yavru maymun Punch, nihayet gerçek bir dosta kavuştu. Sosyal medyada gündem olan ve tüm dünyayı hüzünlendiren Punch, kendisi gibi zorbalanan bir maymunla arkadaş oldu. Punch ve arkadaşının görüntüleri kameralara yansıdı.

Punch'ın arkadaşının adının 'Aiko' olduğu ve kendisinin de diğer türler tarafından dışlandığı öğrendildi. Hayvanat bahçeleri yetkilileri eskiden diğer maymunlardan kaçan ve sürekli korku içinde olan Punch'ın şimdi Aiko ile oyunlar oynadığını belirtti.