Yeni Nesil Bob Ross: Takipçilerinin Resimlerini Düzenleyen İçerik Üreticisini İzlerken Hipnotize Olacaksınız

Resim, dünyada sahip olunabilecek en etkileyici yeteneklerden biri. Bu yetenek, duyguları, düşünceleri ve hayalleri tuvale aktarabilme gücüne sahip olan kişilerin elinde adeta sihirli bir değnek haline geliyor. Resim, birçok kişi için sadece bir hobi olmasının yanı sıra, aynı zamanda bir yaşam biçimi, bir ifade aracı ve hatta bir terapi yöntemi olarak da kullanılıyor.

'hamzaa_ceylan' isimli içerik üreticisi takipçilerinin resimlerini düzenlediği bir seriye başladı. Videolar resimden hiç anlamayanları bile hipnotize etti.