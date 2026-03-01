onedio
Yeni Nesil Bob Ross: Takipçilerinin Resimlerini Düzenleyen İçerik Üreticisini İzlerken Hipnotize Olacaksınız

Yeni Nesil Bob Ross: Takipçilerinin Resimlerini Düzenleyen İçerik Üreticisini İzlerken Hipnotize Olacaksınız

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
01.03.2026 - 12:49

Resim, dünyada sahip olunabilecek en etkileyici yeteneklerden biri. Bu yetenek, duyguları, düşünceleri ve hayalleri tuvale aktarabilme gücüne sahip olan kişilerin elinde adeta sihirli bir değnek haline geliyor. Resim, birçok kişi için sadece bir hobi olmasının yanı sıra, aynı zamanda bir yaşam biçimi, bir ifade aracı ve hatta bir terapi yöntemi olarak da kullanılıyor. 

'hamzaa_ceylan' isimli içerik üreticisi takipçilerinin resimlerini düzenlediği bir seriye başladı. Videolar resimden hiç anlamayanları bile hipnotize etti.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DUwDHPoDMt0/
"Bob Ross" etkisi.

"Bob Ross" etkisi.

Küçükken televizyonda yaptığı resimlerle her birimizi ekrana kilitleyen Bob Ross'u hatırlarsanız. Yaptığı doğa resimlerini saatlerce izleyebiliyorduk. Gencin, resimleri düzenlediği videolar da benzer bir etki yarattığından resim ile hiç ilgisi olmayanlar bile dakikalarca izledi. Düzenlediği resimlerde ortaya çıkan sonuçlar da ayrıca beğeni topladı.

İzlemek isteyenler için bir video daha bırakalım;

👇

👇
