İran’da Öldürülen Ali Hamaney’in Yerine Geçici Olarak Ayetullah Arafi Getirildi
ABD ve İsrail’in başlattığı saldırılarda İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in konutu da hedef alınmış ve Hamaney ile birlikte birçok üst düzey devlet görevlisi öldürülmüştü. Ali Hamaney’in yerine dini lider olarak Ayetullah Arafi atandı. İran basını, Arafi’nin geçici olarak görevlendirildiğini açıkladı.
ABD ve İsrail, 28 Şubat Cumartesi günü İran’a yönelik askeri operasyona başlamıştı.
