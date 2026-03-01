İran’da Öldürülen Ali Hamaney’in Yerine Geçici Olarak Ayetullah Arafi Getirildi

İran’ın başkenti Tahran’da birçok bölge bombaların hedefi olmuş ve İran’ın dini lideri ve rejimin simge ismi Ali Hamaney öldürülmüştü.

Hamaney ile birlikte Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musevi, Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Muhammed Pakpur, Savunma Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani ve Silahlı Kuvvetler Lojistik Destek Sorumlusu Aziz Nasırzade de hayatını kaybetmişti.

İran basını, öldürülen Ali Hamaney’in yerine dini lider olarak Ayetullah Arafi’nin geçici olarak atandığını duyurdu.

Ayetullah Arafi, Anayasa Koruma Konseyi Üyesi ve Uzmanlar Meclisi Üyesi olarak görev alıyordu.