İran’da Öldürülen Ali Hamaney’in Yerine Geçici Olarak Ayetullah Arafi Getirildi

İran
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
01.03.2026 - 13:33

ABD ve İsrail’in başlattığı saldırılarda İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in konutu da hedef alınmış ve Hamaney ile birlikte birçok üst düzey devlet görevlisi öldürülmüştü. Ali Hamaney’in yerine dini lider olarak Ayetullah Arafi atandı. İran basını, Arafi’nin geçici olarak görevlendirildiğini açıkladı.

ABD ve İsrail, 28 Şubat Cumartesi günü İran’a yönelik askeri operasyona başlamıştı.

İran’ın başkenti Tahran’da birçok bölge bombaların hedefi olmuş ve İran’ın dini lideri ve rejimin simge ismi Ali Hamaney öldürülmüştü.

Hamaney ile birlikte Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musevi, Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Muhammed Pakpur, Savunma Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani ve Silahlı Kuvvetler Lojistik Destek Sorumlusu Aziz Nasırzade de hayatını kaybetmişti.

İran basını, öldürülen Ali Hamaney’in yerine dini lider olarak Ayetullah Arafi’nin geçici olarak atandığını duyurdu.

Ayetullah Arafi, Anayasa Koruma Konseyi Üyesi ve Uzmanlar Meclisi Üyesi olarak görev alıyordu.

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Halil Değerli

Dini lider ifadesi çok manidar... Devlet başkanı, hükümet lideri başka... 😡😡😡

Yuhuu

Şimdiden Allah rahmet eylesin. Geceye çıkar mı sanmam

Kedi Oyuncağı

naber deniz baykal zihniyetliler bitmedi mi dini rejim 🤣