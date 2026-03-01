onedio
İran Savaşın Cephesini Genişletiyor: Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ndeki İngiliz Askeri Bölgesine Füze Saldırısı

İsmail Kahraman
01.03.2026 - 13:12

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik düzenlediği saldırıların ikinci gününde ilginç gelişmeler yaşanıyor. İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in öldürülmesi sonrasında İran, BAE, Katar, Kuveyt, Suudi Arabistan, Umman gibi Körfez ülkelerine füze saldırıları düzenlemişti. Birleşik Krallık Savunma Bakanı John Healey, İran’ın Güney Kıbrıs’ta bulunan İngiliz askeri üslerine doğru 2 füze fırlatıldığını açıkladı. Healey, füzelerin isabet etmediğini de sözlerine ekledi.

İran, kendisine yönelik saldırılar sonrasında birçok Körfez ülkesini hedef almıştı.

İran’ın savaşın cephesini genişletmeye çalıştığı ortaya çıktı. Birleşik Krallık Savunma Bakanı John Healey, Orta Doğu’da bulunan İngiliz askerlerinin büyük risk altında olduğunu söyledi.

İngiliz Bakan, İran'dan fırlatılan iki füzenin, İngiliz askeri üslerinin bulunduğu Güney Kıbrıs Rum Yönetimi yönüne doğru ateşlendiğini belirtti. Füzeler isabetli olmazken, Bahreyn’de bulunan İngiliz askerlerinin de tehlike altında olduğu belirtildi.

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
