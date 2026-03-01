İran Savaşın Cephesini Genişletiyor: Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ndeki İngiliz Askeri Bölgesine Füze Saldırısı
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik düzenlediği saldırıların ikinci gününde ilginç gelişmeler yaşanıyor. İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in öldürülmesi sonrasında İran, BAE, Katar, Kuveyt, Suudi Arabistan, Umman gibi Körfez ülkelerine füze saldırıları düzenlemişti. Birleşik Krallık Savunma Bakanı John Healey, İran’ın Güney Kıbrıs’ta bulunan İngiliz askeri üslerine doğru 2 füze fırlatıldığını açıkladı. Healey, füzelerin isabet etmediğini de sözlerine ekledi.
İran, kendisine yönelik saldırılar sonrasında birçok Körfez ülkesini hedef almıştı.
