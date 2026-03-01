onedio
Özgü Namal ile Biyoenerji Uzmanı Ercan Han Üşümez İlk Kez Birlikte Görüntülendi!

Özgü Namal ile Biyoenerji Uzmanı Ercan Han Üşümez İlk Kez Birlikte Görüntülendi!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
01.03.2026 - 13:22

Bir süredir aşk yaşadıkları konuşulan Özgü Namal ile bioenerji uzmanı Ercan Han Üşümez’den ilk kare geldi. Ünlü oyuncu havalimanında “Beyefendi yok” dese de gerçek çok geçmeden ortaya çıktı. 

İşte detaylar…

Kaynak: Gazete Magazin

Son dönemde peş peşe başarılı projelerle gündemden düşmeyen Özgü Namal'ı mutlaka tanıyorsunuzdur.

Son dönemde peş peşe başarılı projelerle gündemden düşmeyen Özgü Namal’ı mutlaka tanıyorsunuzdur.

Kızıl Goncalar”ın ardından “Kıskanmak” dizisinin başrolünde yer alan başarılı oyuncu, geçtiğimiz günlerde de Berlin Film Festivali’nde boy gösterdi.

İlker Çatak’ın yönetmenliğini üstlendiği Sarı Zarflar filmiyle En İyi Oyuncu kategorisinde aday gösterilen Namal, kariyerindeki yükselişi sürdürürken özel hayatıyla da adından söz ettiriyor.

2020 yılında eşi Ahmet Serdar Oral'ı kaybettikten sonra uzun süre gözlerden uzak bir yaşam süren Namal'ın, bir süredir bioenerji uzmanı Ercan Han Üşümez ile aşk yaşadığı iddia ediliyordu.

2020 yılında eşi Ahmet Serdar Oral’ı kaybettikten sonra uzun süre gözlerden uzak bir yaşam süren Namal’ın, bir süredir bioenerji uzmanı Ercan Han Üşümez ile aşk yaşadığı iddia ediliyordu.

Söz konusu aşk iddiaları uzun süre magazin gündemini meşgul etmiş, Namal da çıkan haberlerin ardından ilişkiyi doğrulamıştı. Ancak çift bugüne kadar hiç birlikte görüntülenmemişti.

Ta ki geçtiğimiz saatlere kadar…

Gazete Magazin muhabiri, Özgü Namal’ı havalimanında görüntüledi.

“Yıllar sonra bir ilişkiniz oldu, beyefendiyi sorsaydık?” sorusuna Namal gülerek, “Beyefendi yok” yanıtını verdi.

Ancak havalimanı çıkışında gerçek ortaya çıktı. Ercan Han Üşümez’in araçta beklediği görüldü. Muhabirler, Özgü Namal’ın Ercan Han Üşümez’in aracına binerken görüntülendiği anları kayda aldı. Böylece uzun süredir konuşulan aşk iddialarında ilk somut kare de gelmiş oldu.

