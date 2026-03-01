Özgü Namal ile Biyoenerji Uzmanı Ercan Han Üşümez İlk Kez Birlikte Görüntülendi!
Bir süredir aşk yaşadıkları konuşulan Özgü Namal ile bioenerji uzmanı Ercan Han Üşümez’den ilk kare geldi. Ünlü oyuncu havalimanında “Beyefendi yok” dese de gerçek çok geçmeden ortaya çıktı.
Son dönemde peş peşe başarılı projelerle gündemden düşmeyen Özgü Namal’ı mutlaka tanıyorsunuzdur.
2020 yılında eşi Ahmet Serdar Oral’ı kaybettikten sonra uzun süre gözlerden uzak bir yaşam süren Namal’ın, bir süredir bioenerji uzmanı Ercan Han Üşümez ile aşk yaşadığı iddia ediliyordu.
Gazete Magazin muhabiri, Özgü Namal’ı havalimanında görüntüledi.
