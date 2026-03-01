Ulaş Tuna Astepe ile Görüntülenen İrem Haznedar'dan "İlişkiniz Başladı mı?" Sorusuna İmalı Yanıt
Bir süredir Taşacak Bu Deniz dizisinin başrol oyuncusu Ulaş Tuna Astepe ile model ve tasarımcı İrem Haznedar’ın aşk yaşadığı iddia ediliyordu. Bebek’te birlikte görüntülenen ve samimi halleriyle dikkat çeken ikili, iddiaları güçlendirmişti. Son olarak Haznedar’a “İlişkiniz başladı mı?” sorusu yöneltildi.
Son dönemde Taşacak Bu Deniz dizisinde hayat verdiği Adil Koçeri karakteriyle ekranlara damga vuran Ulaş Tuna Astepe’yi mutlaka tanıyorsunuzdur.
Aşk iddiaları konuşulmaya devam ederken ikili önceki akşam da birlikte görüntülendi.
Geçtiğimiz saatlerde 2. Sayfa muhabiri Akif Yaman, İrem Haznedar’ı bir AVM’de görüntüledi ve “İlişkiniz başladı mı?” sorusunu yöneltti.
