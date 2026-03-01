onedio
Ulaş Tuna Astepe ile Görüntülenen İrem Haznedar'dan "İlişkiniz Başladı mı?" Sorusuna İmalı Yanıt

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
01.03.2026 - 10:48

Bir süredir Taşacak Bu Deniz dizisinin başrol oyuncusu Ulaş Tuna Astepe ile model ve tasarımcı İrem Haznedar’ın aşk yaşadığı iddia ediliyordu. Bebek’te birlikte görüntülenen ve samimi halleriyle dikkat çeken ikili, iddiaları güçlendirmişti. Son olarak Haznedar’a “İlişkiniz başladı mı?” sorusu yöneltildi. 

İşte detaylar…

Kaynak: 2. Sayfa & Gossippasta

Son dönemde Taşacak Bu Deniz dizisinde hayat verdiği Adil Koçeri karakteriyle ekranlara damga vuran Ulaş Tuna Astepe’yi mutlaka tanıyorsunuzdur.

Başarılı oyunculuğu ve karizmatik duruşuyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Astepe, bir süredir özel hayatıyla gündemde. Son dönemde adı sık sık model ve tasarımcı İrem Haznedar ile anılan ünlü oyuncu, magazin kulislerini hareketlendirmişti.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Bebek’te bir mekanda birlikte görüntülenen ikilinin samimi halleri çevredekiler tarafından fark edilmişti. Mekan çıkışında basın mensuplarının sorularıyla karşılaşan Astepe ve Haznedar, soruları yanıtsız bırakarak hızla oradan ayrılmıştı.

Aşk iddiaları konuşulmaya devam ederken ikili önceki akşam da birlikte görüntülendi.

Gossippasta'nın paylaştığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu. İkilinin sık sık buluşup görüntülenmeleri de aşk iddialarını güçlendirdi haliyle. 

Sadece bu da değil!

Geçtiğimiz saatlerde 2. Sayfa muhabiri Akif Yaman, İrem Haznedar’ı bir AVM’de görüntüledi ve “İlişkiniz başladı mı?” sorusunu yöneltti.

Haznedar ise soruya, “Bulursanız kendisine sorun” yanıtını verdi ve gülümseyerek oradan uzaklaştı.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
