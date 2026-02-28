onedio
İsrail, ABD, İran Saldırısından Yeni Görüntüler! İran Misilleme Füzelerini Attı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
28.02.2026 - 14:16

İsrail ve ABD, 28 Şubat 2026 Cumartesi sabahı İran’a ortak saldırı başlattı. İran, füzelerle misilleme saldırısıyla karşılık verdi. İran’ın misilleme saldırısının ardından Katar, Bahreyn, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan ABD güçleri hedef alındı. Kentlerden patlama sesleri duyulurken İran haber ajansı İsrail-ABD saldırısıyla bir ilkokulun hedef alındığını ve en az 24 çocuğun öldüğünü açıkladı. 

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın oğlu, ABD-İsrail'in saldırılarında babasının hedef alındığını ancak suikast girişiminden yara almadan kurtulduğunu duyurdu.

İran İsrail’e misilleme saldırısı başlattı. Bahreyn, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) patlama sesleri duyuldu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'in saldırılarına yanıt olarak ülkeye yönelik kapsamlı füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarının 'ilk dalgasını' başlattığını duyurdu.

ABD-İsrail'in saldırılarına karşılık Bahreyn, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) ABD üsleri ile İsrail'in askeri merkezlerinin füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alındığını duyurdu. İran’ın ABD-İsrail saldırılarına karşı misilleme dalgasında, Bahreyn’in başkenti Manama’daki ABD 5. Filosu’nun bulunduğu üs yeniden hedef alındı.

KATAR: 'FÜZELER ENGELLENDİ'

Katar Savunma Bakanlığı 'Gelen tüm füzeler Katar topraklarına ulaşmadan önce engellenmiş ve imha edilmiştir. Savunma Bakanlığı, Katar Silahlı Kuvvetleri'nin ulusal güvenliği korumak ve her türlü dış tehdide kararlılıkla yanıt vermek için tam yetenek ve kaynağa sahip olduğunu vurgulamaktadır' açıklamasını yaptı.

İran'ın misilleme açıklamasının ardından başkent Tel Aviv ve Kudüs başta olmak üzere İsrail'in kuzey, güney ve orta kesimlerinde peş peşe siren sesleri yankılanmaya başladı. İsrail ordusu, İran'dan fırlatılan balistik füzelerin tespit edildiğini doğrulayarak, hava savunma sistemlerinin tehditleri havada imha etmek için aktif olarak çalıştığını duyurdu.

'İRAN CUMHURBAŞKANI YARA ALMADAN KURTULDU'

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın oğlu, ABD-İsrail'in saldırılarında babasının hedef alındığını ancak suikast girişiminden yara almadan kurtulduğunu duyurdu.

İran'ın başkenti Tahran'da ABD-İsrail saldırılarının ardından Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı milis güçlerinin (Besic) mahalle aralarında devriye görevine başladığı belirtildi.

İSRAİL'İN SALDIRI DÜZENLEDİĞİ İSİMLER

— İran dini lideri Hamaney

Genelkurmay Başkanı Musevi

— Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan

— Savunma Konseyi Sekreteri Şamhani

— Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Laricani

İran resmi haber ajansı: İsrail-ABD ilkokulu hedef aldı, 24 öğrenci hayatını kaybetti.

İran resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre, Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentinde ABD-İsrail saldırısında bir ilkokul hedef alındı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre, 24 öğrenci yaşamını yitirdi.

ÜRDÜN: 'BALİSTİK FÜZE BAŞARIYLA DÜŞÜRÜLDÜ'

Ürdün Silahlı Kuvvetlerinde görevli bir askeri yetkili, yaptığı açıklamada, Ürdün topraklarını hedef alan iki balistik füzenin başarıyla düşürüldüğünü belirtti.

İran, Bahreyn'deki ABD üssünü hedef aldı👇🏻

Katar, ülke hava sahasına giren İran kaynaklı bir füzeyi, savunma sistemleriyle etkisiz hale getirdi👇🏻

İran Kuveyt'te ABD üssünü hedef aldı👇🏻

