İsrail, ABD, İran Saldırısından Yeni Görüntüler! İran Misilleme Füzelerini Attı
İsrail ve ABD, 28 Şubat 2026 Cumartesi sabahı İran’a ortak saldırı başlattı. İran, füzelerle misilleme saldırısıyla karşılık verdi. İran’ın misilleme saldırısının ardından Katar, Bahreyn, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan ABD güçleri hedef alındı. Kentlerden patlama sesleri duyulurken İran haber ajansı İsrail-ABD saldırısıyla bir ilkokulun hedef alındığını ve en az 24 çocuğun öldüğünü açıkladı.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın oğlu, ABD-İsrail'in saldırılarında babasının hedef alındığını ancak suikast girişiminden yara almadan kurtulduğunu duyurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İran İsrail’e misilleme saldırısı başlattı. Bahreyn, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) patlama sesleri duyuldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İran resmi haber ajansı: İsrail-ABD ilkokulu hedef aldı, 24 öğrenci hayatını kaybetti.
İran, Bahreyn'deki ABD üssünü hedef aldı👇🏻
Katar, ülke hava sahasına giren İran kaynaklı bir füzeyi, savunma sistemleriyle etkisiz hale getirdi👇🏻
İran Kuveyt'te ABD üssünü hedef aldı👇🏻
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın