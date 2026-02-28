İsrail, ABD, İran Saldırısından Yeni Görüntüler! İran Misilleme Füzelerini Attı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'in saldırılarına yanıt olarak ülkeye yönelik kapsamlı füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarının 'ilk dalgasını' başlattığını duyurdu.

ABD-İsrail'in saldırılarına karşılık Bahreyn, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) ABD üsleri ile İsrail'in askeri merkezlerinin füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alındığını duyurdu. İran’ın ABD-İsrail saldırılarına karşı misilleme dalgasında, Bahreyn’in başkenti Manama’daki ABD 5. Filosu’nun bulunduğu üs yeniden hedef alındı.

KATAR: 'FÜZELER ENGELLENDİ'

Katar Savunma Bakanlığı 'Gelen tüm füzeler Katar topraklarına ulaşmadan önce engellenmiş ve imha edilmiştir. Savunma Bakanlığı, Katar Silahlı Kuvvetleri'nin ulusal güvenliği korumak ve her türlü dış tehdide kararlılıkla yanıt vermek için tam yetenek ve kaynağa sahip olduğunu vurgulamaktadır' açıklamasını yaptı.

İran'ın misilleme açıklamasının ardından başkent Tel Aviv ve Kudüs başta olmak üzere İsrail'in kuzey, güney ve orta kesimlerinde peş peşe siren sesleri yankılanmaya başladı. İsrail ordusu, İran'dan fırlatılan balistik füzelerin tespit edildiğini doğrulayarak, hava savunma sistemlerinin tehditleri havada imha etmek için aktif olarak çalıştığını duyurdu.

'İRAN CUMHURBAŞKANI YARA ALMADAN KURTULDU'

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın oğlu, ABD-İsrail'in saldırılarında babasının hedef alındığını ancak suikast girişiminden yara almadan kurtulduğunu duyurdu.

İran'ın başkenti Tahran'da ABD-İsrail saldırılarının ardından Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı milis güçlerinin (Besic) mahalle aralarında devriye görevine başladığı belirtildi.

İSRAİL'İN SALDIRI DÜZENLEDİĞİ İSİMLER

— İran dini lideri Hamaney

— Genelkurmay Başkanı Musevi

— Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan

— Savunma Konseyi Sekreteri Şamhani

— Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Laricani