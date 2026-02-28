onedio
Arka Bahçelerinde Buldukları Gizemli Taş 2.000 Yıllık Hazine Çıktı

Arka Bahçelerinde Buldukları Gizemli Taş 2.000 Yıllık Hazine Çıktı

28.02.2026 - 14:21

Bahçe düzenlemesi yaparken eski seramik parçaları ya da kırık heykeller bulmak kimseyi şaşırtmaz. Ancak New Orleans’ta yaşayan bir çift için karşılarına çıkan mermer taş sıradan bir dekor parçası değildi. Üzerindeki Latince yazılar arkeolojik bir keşif ihtimalini akıllara getirdi. İlk anda eski bir mezar taşıyla karşı karşıya olduklarını düşündüler. Sonrasında devreye uzmanlar girince hikaye bambaşka bir yöne evrildi.

Bahçede yarı gömülü halde bulunan Latince yazıt, sıradan bir süs eşyasından fazlasını işaret ediyordu.

Bahçede yarı gömülü halde bulunan Latince yazıt, sıradan bir süs eşyasından fazlasını işaret ediyordu.

Antropolog Daniella Santoro ile eşi Aaron Lopez, New Orleans’ın tarihi Carrollton semtindeki evlerinin bahçesinde yarı toprağa gömülü mermer bir levha fark etti. Taş üzerindeki Latince ifade özellikle dikkat çekiciydi. Santoro, yazının varlığının kendilerini duraksattığını ve sıradan bir nesneyle karşı karşıya olmadıklarını düşündürdüğünü dile getirdi.

İlk bakışta dekoratif amaçla üretilmiş bir kopya izlenimi verse de yazıdaki ifade arkeolojik çağrışım yaratıyordu. Santoro’nun içgüdüsü güçlü çıktı ve uzmanlara ulaşma kararı alındı. Tulane Üniversitesi’nden arkeolog Susann Lusnia ile New Orleans Üniversitesi’nden antropolog D. Ryan Gray’in de yer aldığı ekip yazıtı incelemeye başladı.

Yazıtın çözülmesiyle Roma İmparatorluğu dönemine ait bir askerin hikayesi gün yüzüne çıktı.

Yazıtın çözülmesiyle Roma İmparatorluğu dönemine ait bir askerin hikayesi gün yüzüne çıktı.

Metin 'Dis Manibus' ifadesiyle başlıyordu. Roma mezar yazıtlarında sıkça görülen ve 'ölülerin ruhlarına' adanan geleneksel bir ithaf. Devamındaki çeviri, taşın Trakyalı Roma askeri Sextus Congenius Verus adına hazırlandığını ortaya koydu.

Yazıtta askerin 42 yaşında öldüğü ve 22 yıl askerlik yaptığı belirtiliyordu. Mezar steli mirasçıları Atilius Carus ve Vettius Longinus tarafından yaptırılmıştı. Yaklaşık 1.900 yıl önce yaşamış bir askerin anısına dikilen mezar taşı, yarım dünya uzaklıktaki Louisiana’da bir bahçede ortaya çıkmıştı.

Taşın İtalya’dan ABD’ye uzanan yolculuğu savaş yıllarının gölgesinde şekillenmiş olabilir.

Taşın İtalya'dan ABD'ye uzanan yolculuğu savaş yıllarının gölgesinde şekillenmiş olabilir.

Araştırmalar, levhanın 20. yüzyılın başlarında İtalya’daki Civitavecchia Ulusal Arkeoloji Müzesi koleksiyonunda kayıtlı olduğunu gösterdi. II. Dünya Savaşı sırasında müze, ağır hasar gördü ve çok sayıda eser kayboldu. Avrupa genelinde savaş, kültürel varlıkların yer değiştirmesine ve izlerinin kaybolmasına neden olmuştu.

Taşın ölçüleri müze kayıtlarıyla örtüşüyordu. Carrollton’daki evin eski sahibi Erin Scott O’Brien’ın aktardığına göre eser, İtalya’da görev yapmış ABD’li asker Charles Paddock Jr.’ın aile yadigârları arasında yer alıyordu. O’Brien, taşın sanatsal bir obje olduğunu düşünerek bahçeye yerleştirdiğini, gerçek değerinden haberdar olmadığını ifade etti.

Aradan geçen onlarca yılın ardından FBI Sanat Suçları Ekibi süreci koordine etmeye başladı. Mezar stelinin, Roma askerinin hizmet ettiği topraklara geri gönderilmesi planlanıyor.

