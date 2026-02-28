Arka Bahçelerinde Buldukları Gizemli Taş 2.000 Yıllık Hazine Çıktı
Bahçe düzenlemesi yaparken eski seramik parçaları ya da kırık heykeller bulmak kimseyi şaşırtmaz. Ancak New Orleans’ta yaşayan bir çift için karşılarına çıkan mermer taş sıradan bir dekor parçası değildi. Üzerindeki Latince yazılar arkeolojik bir keşif ihtimalini akıllara getirdi. İlk anda eski bir mezar taşıyla karşı karşıya olduklarını düşündüler. Sonrasında devreye uzmanlar girince hikaye bambaşka bir yöne evrildi.
Bahçede yarı gömülü halde bulunan Latince yazıt, sıradan bir süs eşyasından fazlasını işaret ediyordu.
Yazıtın çözülmesiyle Roma İmparatorluğu dönemine ait bir askerin hikayesi gün yüzüne çıktı.
Taşın İtalya’dan ABD’ye uzanan yolculuğu savaş yıllarının gölgesinde şekillenmiş olabilir.
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
