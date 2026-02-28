Arka Bahçelerinde Buldukları Gizemli Taş 2.000 Yıllık Hazine Çıktı

Bahçe düzenlemesi yaparken eski seramik parçaları ya da kırık heykeller bulmak kimseyi şaşırtmaz. Ancak New Orleans’ta yaşayan bir çift için karşılarına çıkan mermer taş sıradan bir dekor parçası değildi. Üzerindeki Latince yazılar arkeolojik bir keşif ihtimalini akıllara getirdi. İlk anda eski bir mezar taşıyla karşı karşıya olduklarını düşündüler. Sonrasında devreye uzmanlar girince hikaye bambaşka bir yöne evrildi.

Kaynak