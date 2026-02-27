Dünyanın En Küçük Televizyonu ile Tanışın! Neredeyse Üzüm Tanesi Kadar

Spor karşılaşması izlemek ya da kalabalık ortamda film keyfi yaşamak için tasarlanmış bir cihaz değil. Asıl amacı eğlence, koleksiyon değeri ve teknoloji merakı.

Kendi video dosyalarını izlemek isteyen kullanıcılar TinyTV Converter adlı ücretsiz araçla MP4 içerikleri cihazla uyumlu hale getirebiliyor. Modern teknolojinin ulaştığı minyatürleşme seviyesi, çalışır durumdaki bu ekran sayesinde somut şekilde görülebiliyor. İzleme mesafesinin neredeyse birkaç santimetreye düşmesi ise deneyimi daha da sıra dışı hale getiriyor.