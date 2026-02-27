onedio
Dünyanın En Küçük Televizyonu ile Tanışın! Neredeyse Üzüm Tanesi Kadar

Gökçe Cici
27.02.2026 - 17:41

Televizyon ekranları her geçen yıl daha da büyürken teknoloji dünyası ters yönde ilerleyen ilginç projelerle şaşırtmaya devam ediyor. Tiny Ciruits tarafından geliştirilen TinyTV Mini, neredeyse üzüm tanesi boyutundaki gövdesine rağmen gerçek anlamda çalışan bir televizyon deneyimi sunuyor. Üstelik video oynatabilen, kumandayla kontrol edilebilen ve depolama alanı bulunan işlevsel bir cihaz!

Kaynak

130 inç ve üzeri dev ekranların popüler olduğu bir dönemde TinyTV Mini tamamen farklı bir bakış açısı sunuyo

Spor karşılaşması izlemek ya da kalabalık ortamda film keyfi yaşamak için tasarlanmış bir cihaz değil. Asıl amacı eğlence, koleksiyon değeri ve teknoloji merakı.

Kendi video dosyalarını izlemek isteyen kullanıcılar TinyTV Converter adlı ücretsiz araçla MP4 içerikleri cihazla uyumlu hale getirebiliyor. Modern teknolojinin ulaştığı minyatürleşme seviyesi, çalışır durumdaki bu ekran sayesinde somut şekilde görülebiliyor. İzleme mesafesinin neredeyse birkaç santimetreye düşmesi ise deneyimi daha da sıra dışı hale getiriyor.

Tiny Circuits, yalnızca hazır model sunmakla kalmıyor

DIY kit seçeneği sayesinde elektronik meraklıları cihazı kendileri monte edebiliyor. Kit içerisinde Tiny Duino platformu temelli açık kaynaklı donanım bileşenleri yer alıyor ve minyatür devrelerle çalışma deneyimi kazandırmayı hedefliyor.

Marka ayrıca Thumby adlı Game Boy benzeri mini oyun cihazı ve retro tarzda küçük konsollar da üretiyor. Bu ürünler, nostaljik medya deneyimini minyatür boyutta yeniden yaşatmayı amaçlıyor.

Peki dünyanın en küçük televizyonu ne işe yarıyor?

TinyTV Mini günlük kullanım için tasarlanmış klasik bir televizyon yerine teknoloji tutkunlarına hitap eden eğlenceli bir koleksiyon ürünü olarak öne çıkıyor. Çalışır durumdaki donanımı, depolama alanı ve kontrol seçenekleri modern mühendisliğin ulaştığı noktayı gösteren etkileyici bir örnek oluşturuyor.

