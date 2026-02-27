TMSF, El Konulan İngiliz Kısrağı ve Tayını Satışa Çıkardı
İBB’ye yönelik soruşturma kapsamında Karpuz Danışmanlık şirketine kayyum olarak görevlendirilen TMSF, şirkete ait varlıklar arasında bulunan safkan İngiliz kısrağı ve dişi tay için satış sürecini başlattı.
İBB soruşturmasında el konulmuştu.
İhale 24 Mart'ta yapılacak.
Sizin sattığımız İstanbul ne kısrak ne tay