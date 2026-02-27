onedio
TMSF, El Konulan İngiliz Kısrağı ve Tayını Satışa Çıkardı

TMSF, El Konulan İngiliz Kısrağı ve Tayını Satışa Çıkardı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
27.02.2026 - 17:52

İBB’ye yönelik soruşturma kapsamında Karpuz Danışmanlık şirketine kayyum olarak görevlendirilen TMSF, şirkete ait varlıklar arasında bulunan safkan İngiliz kısrağı ve dişi tay için satış sürecini başlattı.

İBB soruşturmasında el konulmuştu.

İBB soruşturmasında el konulmuştu.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında kayyum olarak atandığı Karpuz Danışmanlık Limited Şirketine ait safkan İngiliz kısrağı ile dişi tayı satışa sundu. Satış ilanında kısrak için 600 bin lira, dişi tay için ise 2 milyon 500 bin lira muhammen bedel belirlendi.

İhale 24 Mart'ta yapılacak.

İhale 24 Mart'ta yapılacak.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki bir çiftlikte bulunan, 2014 doğumlu safkan İngiliz kısrak “Louversey” ile bu kısraktan geçen yıl dünyaya gelen dişi tay, açık teklif ve açık artırma usulüyle satışa sunulacak. Muhammen bedeli 600 bin lira olarak belirlenen kısrak için ihaleye katılacakların 60 bin lira, değeri 2 milyon 500 bin lira olarak açıklanan dişi tay için ise 250 bin lira teminat yatırması şartı aranıyor. İhale, 24 Mart saat 14.00’te TMSF’nin İstanbul Esentepe’de bulunan binasında yapılacak.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Murat

Sizin sattığımız İstanbul ne kısrak ne tay