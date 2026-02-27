TMSF, El Konulan İngiliz Kısrağı ve Tayını Satışa Çıkardı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki bir çiftlikte bulunan, 2014 doğumlu safkan İngiliz kısrak “Louversey” ile bu kısraktan geçen yıl dünyaya gelen dişi tay, açık teklif ve açık artırma usulüyle satışa sunulacak. Muhammen bedeli 600 bin lira olarak belirlenen kısrak için ihaleye katılacakların 60 bin lira, değeri 2 milyon 500 bin lira olarak açıklanan dişi tay için ise 250 bin lira teminat yatırması şartı aranıyor. İhale, 24 Mart saat 14.00’te TMSF’nin İstanbul Esentepe’de bulunan binasında yapılacak.