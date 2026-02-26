onedio
Ünlü Şirketin Yönetim Kurulu Başkanından Altınla İlgili Şaşırtan Yorum

Hakan Karakoca
26.02.2026 - 20:34

Ruchir Sharma, altın fiyatlarındaki sert yükselişin temel ekonomik göstergelerle uyuşmadığını belirtti. Sharma, mevcut rallinin 1970’lerdeki balon sürecine benzerlik taşıdığı uyarısında bulundu.

Kaynak - Gazete Oksijen

"Temel gerçeklikten kopmuş"

Son aylarda altın fiyatlarında dikkat çekici bir yükseliş görüldü. Küresel jeopolitik riskler, merkez bankalarının artan alımları, ABD Merkez Bankası’nın faiz belirsizlikleri ve dolar endeksindeki dalgalanmalar, altına talebi artırdı. Güvenli liman arayışının güçlenmesiyle altın rekor seviyelere yaklaşan bir ralli yaptı.

Ruchir Sharma, değerli metaldeki sert ralliyi değerlendirerek, “temel gerçeklikten tehlikeli biçimde kopmuş” olabileceğini söyledi.

Sharma'ya göre "birçok hikaye anlatılsa da gerçek bir hikaye yok"

Aynı zamanda Ruchir Sharma olan Sharma, CNBC’ye yaptığı açıklamada yatırımcıların yükselişi açıklamak için çeşitli hikayeler ürettiğini, ancak fiyat hareketlerinin güçlü makroekonomik temellere dayanmadığını belirtti.

Business Insider’a göre, ocak ayı sonunda tarihi bir satış dalgası yaşayan altın, buna rağmen son bir yılda %74 değer kazanarak piyasadaki en iyi performans gösteren yatırım araçlarından biri oldu.

1970'lere benziyor...

Sharma, mevcut altın rallisinin 1970’lerde yaşanan ve sert bir şekilde sona eren sürece benzediğini söyledi. O dönemde fiyatlar hızla yükselmiş, ancak sürdürülebilir olmadığı ortaya çıkmıştı.

Deneyimli yatırımcıya göre, fiyatların temel göstergelerden kopması yatırımcılar için risk oluşturuyor ve piyasada aşırı iyimserlik sinyali veriyor.

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
