Ünlü Şirketin Yönetim Kurulu Başkanından Altınla İlgili Şaşırtan Yorum
Ruchir Sharma, altın fiyatlarındaki sert yükselişin temel ekonomik göstergelerle uyuşmadığını belirtti. Sharma, mevcut rallinin 1970’lerdeki balon sürecine benzerlik taşıdığı uyarısında bulundu.
"Temel gerçeklikten kopmuş"
Sharma'ya göre "birçok hikaye anlatılsa da gerçek bir hikaye yok"
1970'lere benziyor...
