Ünlü Şirketin Yönetim Kurulu Başkanından Altınla İlgili Şaşırtan Yorum

Aynı zamanda Ruchir Sharma olan Sharma, CNBC’ye yaptığı açıklamada yatırımcıların yükselişi açıklamak için çeşitli hikayeler ürettiğini, ancak fiyat hareketlerinin güçlü makroekonomik temellere dayanmadığını belirtti.

Business Insider’a göre, ocak ayı sonunda tarihi bir satış dalgası yaşayan altın, buna rağmen son bir yılda %74 değer kazanarak piyasadaki en iyi performans gösteren yatırım araçlarından biri oldu.