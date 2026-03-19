Kampa Gittiği Köyden Bir Daha Çıkmak İstemedi: Şehirden Kaçıp Köye Yerleşti

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
19.03.2026 - 10:29

İstanbul’un kaotik temposundan ve bitmek bilmeyen şehir stresinden yorulup radikal bir kararla hayatının rotasını doğaya çeviren 48 yaşındaki moda tasarımcısı Yeliz Yıldırım, Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı Küçükyayla köyüne yerleşerek yeni bir hayata imza attı. 2019 yılının şubat ayında arkadaşlarıyla kamp yapmak için geldiği bölgenin atmosferinden etkilenen Yıldırım, kısa sürede satın aldığı araziye inşa ettiği küçük köy eviyle şehirdeki kariyerini ve yaşamını tamamen geride bıraktı.

"Yapamazsın" diyenlere rağmen toprakla barıştı.

Köy yaşamına geçiş sürecinde çevresinden gelen 'Yapamazsın, geri dönersin' şeklindeki ön yargılı eleştirilere kulak asmayan Yıldırım, kısa sürede bölgenin dinamiklerine uyum sağladı. Bugün modern dünyanın tüketim alışkanlıklarını bir kenara bırakan tasarımcı, kendi kendine yeten bir yaşam modelini benimsemiş durumda. Yıldırım, doğa ile iç içe geçirdiği her günü beton yığınları arasında kaybettiği huzuru geri kazanma süreci olarak nitelendiriyor.

Doğal üretimle gelen disiplinli yaşam ile herkese örnek oluyor.

Gün ağarmadan mesaiye başlayan Yeliz Yıldırım’ın günlük rutini, 20 keçisi ile tavuk, hindi ve ördeklerinin bakımıyla geçiyor. Sadece bir sakinlik arayışıyla yetinmeyen Yıldırım, aynı zamanda ciddi bir üreticiye dönüştü. Ata tohumu buğdaylardan elde ettiği unla kendi ekmeğini pişiren ve keçilerinden sağdığı sütle katkısız peynirler üreten tasarımcı, emeğin ve toprağın bereketini sofrasına taşıyor.

Yeliz Yıldırım durumunu şehir stresinden arınmış bir "yeniden doğuş" olarak tanımlıyor.

Köy hayatının kendisine kattığı içsel barışı 'Burada kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum' sözleriyle özetleyen Yıldırım, herhangi bir toplumsal baskı altında kalmadan doğayla uyum içinde yaşamanın tarifsiz bir duygu olduğunu ifade ediyor. İstanbul’daki lüks ama yorucu hayatıyla mevcut yaşamını kıyaslamanın mümkün olmadığını vurgulayan Yıldırım, kararlılığıyla şehir stresinden kaçmak isteyenler için ilham verici bir örnek teşkil ediyor.

Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
