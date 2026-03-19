Dünyanın En Kirli Evlerini Bedavaya Temizleyerek Milyoner Oldu: "Herkes İşimden Nefret Ediyor"

Kananen’in iş modeli, temizlik hizmeti sunulan ev sahiplerinden herhangi bir ücret talep edilmemesi üzerine kurulu. Ancak bu 'bedelsiz' hizmet, YouTube, TikTok ve Instagram platformlarında 25 milyonu aşan takipçi kitlesi sayesinde devasa bir kazanç kapısına dönüşüyor. 2026 verilerine göre videoları küresel çapta milyarlarca izlenmeye ulaşan fenomen, temizlik sektörünün dev markalarıyla imzaladığı milyon Euro değerindeki sponsorluk anlaşmalarıyla gelir modelini konsolide ediyor.