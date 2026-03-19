Dünyanın En Kirli Evlerini Bedavaya Temizleyerek Milyoner Oldu: "Herkes İşimden Nefret Ediyor"

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
19.03.2026 - 08:54

'Dünyanın en kirli evlerini ücretsiz temizleme' mottosuyla yola çıkan Finlandiyalı içerik üreticisi Auri Kananen, sosyal sorumluluk projesini küresel bir ticari başarıya dönüştürdü. Sosyal medyada 'Aurikatariina' ismiyle tanınan Kananen, geleneksel temizlik hizmetlerini modern içerik ekonomisiyle harmanlayarak yıllık 1 milyon Euro ciro elde eden bir medya imparatorluğu kurmayı başardı.

Reklam

Ücretsiz hizmeti dev reklam gelirlerini peşinden getiriyor.

Kananen’in iş modeli, temizlik hizmeti sunulan ev sahiplerinden herhangi bir ücret talep edilmemesi üzerine kurulu. Ancak bu 'bedelsiz' hizmet, YouTube, TikTok ve Instagram platformlarında 25 milyonu aşan takipçi kitlesi sayesinde devasa bir kazanç kapısına dönüşüyor. 2026 verilerine göre videoları küresel çapta milyarlarca izlenmeye ulaşan fenomen, temizlik sektörünün dev markalarıyla imzaladığı milyon Euro değerindeki sponsorluk anlaşmalarıyla gelir modelini konsolide ediyor.

Bedavaya temizliğin getirisi milyonları buldu.

Kananen’in kurduğu medya şirketi, 2025 yılında reklam gelirleri, marka iş birlikleri ve kendi ürün satışları üzerinden 1 milyon Euro (yaklaşık 51 milyon TL) ciro eşiğini geride bıraktı. Elde edilen finansal güç, profesyonel çekim ekiplerinin maliyetlerini, uluslararası seyahat giderlerini ve ihtiyaç sahibi ailelere yapılan mobilya yardımlarını finanse etmek için kullanılıyor.

Kananen’in temizliği sadece evleri temizlemiyor, ayrıca hayatları da kurtarıyor.

Auri Kananen’in içerikleri yalnızca temizlik teknikleriyle sınırlı kalmıyor, aynı zamanda ağır depresyon, istifçilik ve fiziksel engeller nedeniyle yaşam alanlarını yönetmekte zorlanan bireylerin hikayelerine de ışık tutuyor. Empati odaklı bu yaklaşım, markasını sadece bir temizlik kanalından öteye taşıyarak toplumsal bir farkındalık projesine dönüştürüyor.

Reklam
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
