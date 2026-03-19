450 Bin Kişi Akın Etti: ‘Anadolu’nun Giriş Kapısı’ Ani 1 Milyon Turisti Hedefliyor

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
19.03.2026 - 08:22

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan ve 'Medeniyetler Beşiği' olarak nitelendirilen Kars’taki Ani Ören Yeri, son yıllarda gerçekleştirdiği turizm atağıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Tarih boyunca onlarca farklı medeniyete ev sahipliği yapan ve kadim dönemlerde Hristiyan ile Müslüman toplulukların hoşgörü içinde bir arada yaşadığı bu antik kent, her geçen yıl yerli ve yabancı turistlerin odak noktası haline geliyor.

Kazı çalışmaları turizme ivme kazandırıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kafkas Üniversitesi iş birliğiyle yürütülen arkeolojik kazılar, bölgenin tarihi dokusunu gün yüzüne çıkarırken turizm potansiyelini de yukarı taşıyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ani Ören Yeri Kazı Başkanı Doç. Dr. Muhammet Arslan, Kars’ın son yıllarda Türkiye’nin en popüler turizm destinasyonlarından biri haline geldiğini vurguladı. Arslan; Sarıkamış Kayak Merkezi, Çıldır Gölü ve şehir merkezindeki tescilli yapılarla birleşen Ani’nin, bölge ekonomisi için kritik bir lokomotif olduğunu belirtti.

Rekor ziyaretçi sayısıyla dev hedef devam ediyor.

Geçtiğimiz yıl rekor kırarak 450 bin ziyaretçiyi ağırlayan Ani Ören Yeri’nde yeni hedef, yıllık 1 milyon turist bandına ulaşmak. 'Geleceğe Miras' projesi kapsamında devam eden restorasyon, koruma ve çevre düzenleme çalışmalarıyla antik kentin çehresi değişiyor. Arslan, yapılan yatırımların meyvesini verdiğini ve Ani’yi arkeolojik anlamda çok daha etkin bir konuma ulaştırmak için çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade etti.

Tarih ezberi değişiyor: "Anadolu’nun kapısı Ani’dir"

Ani’nin Türk-İslam tarihi açısından stratejik önemine değinen Doç. Dr. Arslan, bilinen bir yanlışa da açıklık getirdi:

'Sultan Alparslan’ın Bizans ile karşılaştığı ve zafer kazandığı ilk meydan burasıdır. Türklerin Anadolu’ya açılan kapısı, sanılanın aksine Malazgirt değil, 1064 yılındaki fethiyle Ani’dir.'

Bu tarihi gerçekliğin artık eğitim sistemine de entegre edildiğini müjdeleyen Arslan, 2025-2026 eğitim-öğretim yılından itibaren Milli Eğitim Bakanlığı müfredatında Ani’nin fethinin ve öneminin vurgulu bir şekilde işleneceğini belirtti. Böylece gelecek nesiller Anadolu’daki Türk-İslam mimarisinin başlangıç noktası olan bu mirası çok daha bilinçli bir şekilde tanıma fırsatı bulacak.

2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
