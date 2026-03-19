450 Bin Kişi Akın Etti: ‘Anadolu’nun Giriş Kapısı’ Ani 1 Milyon Turisti Hedefliyor

Ani’nin Türk-İslam tarihi açısından stratejik önemine değinen Doç. Dr. Arslan, bilinen bir yanlışa da açıklık getirdi:

'Sultan Alparslan’ın Bizans ile karşılaştığı ve zafer kazandığı ilk meydan burasıdır. Türklerin Anadolu’ya açılan kapısı, sanılanın aksine Malazgirt değil, 1064 yılındaki fethiyle Ani’dir.'

Bu tarihi gerçekliğin artık eğitim sistemine de entegre edildiğini müjdeleyen Arslan, 2025-2026 eğitim-öğretim yılından itibaren Milli Eğitim Bakanlığı müfredatında Ani’nin fethinin ve öneminin vurgulu bir şekilde işleneceğini belirtti. Böylece gelecek nesiller Anadolu’daki Türk-İslam mimarisinin başlangıç noktası olan bu mirası çok daha bilinçli bir şekilde tanıma fırsatı bulacak.