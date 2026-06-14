Dünya Kupası'nın En Küçük Ülkesi Curaçao ile İlgili Ortamlarda Satacağınız 8 Bilgi

Curaçao'nun Dünya Kupası kadrosundaki oyuncuların neredeyse tamamı Hollanda alt milli takımlarında forma giydi ya da orada doğdu. Yani Hollanda onları yetiştirdi, Curaçao onları aldı.

Ama hikayenin en başına gelirsek, Hollanda onları sömürgesi gibi kullandığı topraklardan henüz doğmamışken aldı. Bir nevi futbolcular ana vatanlarına geri döndü.

Curaçao'nun en büyük ihraç ürünü 20. yüzyıl boyunca petrol değil, insandı. Shell rafinerisi kapandıktan sonra adanın ekonomisi çöktü ve on binlerce kişi Hollanda'ya göç etti. Bu göçmenler dönüp Curaçao milli takımını oluşturdu.