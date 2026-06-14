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Dünya Kupası'nın En Küçük Ülkesi Curaçao ile İlgili Ortamlarda Satacağınız 8 Bilgi

etiket Dünya Kupası'nın En Küçük Ülkesi Curaçao ile İlgili Ortamlarda Satacağınız 8 Bilgi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
14.06.2026 - 23:25
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150.000 nüfuslu Curaçao, bu yıl Dünya Kupası sahnesinde dev ekiplerle karşılaşıyor. Karayip'in ortasındaki bu küçük ülkeyi çoğumuz ilk kez duyduk, bu da gayet normal. Ama bir kez duyduktan sonra hikayelerini bildikten sonra unutmak zor. 

İlk maçında Almanya'ya 7-1 kaybeden Curaçao, attığı golle tarihe geçmenin sevincini yaşıyor. 

Dünya Kupası'nın en küçük ülkesiyle ilgili ortamlarda satacağınız birbirinden ilginç bilgiler sizlerle.

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Bu isim nereden geliyor?

Bu isim nereden geliyor?

Curaçao adının Portekizce 'kalp' anlamına gelen coração'dan geldiği düşünülüyor. Karayip ticaret ağının tam merkezinde konumlandığı için denizcilerin adaya kalp dediği söyleniyor.

Hollanda köle tüccarları İspanya'dan özel izin — asiento — satın alarak İspanyol sömürgelerine köle tedarik etti. Yani Hollanda, rakibinin sömürgelerine insan satma imtiyazını bizzat rakibinden aldı.

Bu adam bir efsane!

Bu adam bir efsane!

Ergilio Hato 'Pantera Negra' lakabıyla Güney Amerika ve Karayip'te efsaneleşti; Real Madrid, Ajax ve Feyenoord teklif gönderdi, hepsini reddetti. Gerekçesi: ailesinin yanında kalmak. Bugün adanın havalimanı da onun adını taşıyor.

Tabi ulusal stadyumda da onun adı var.

Bu futbolcular kimin?

Bu futbolcular kimin?

Curaçao'nun Dünya Kupası kadrosundaki oyuncuların neredeyse tamamı Hollanda alt milli takımlarında forma giydi ya da orada doğdu. Yani Hollanda onları yetiştirdi, Curaçao onları aldı.

Ama hikayenin en başına gelirsek, Hollanda onları sömürgesi gibi kullandığı topraklardan henüz doğmamışken aldı. Bir nevi futbolcular ana vatanlarına geri döndü. 

Curaçao'nun en büyük ihraç ürünü 20. yüzyıl boyunca petrol değil, insandı. Shell rafinerisi kapandıktan sonra adanın ekonomisi çöktü ve on binlerce kişi Hollanda'ya göç etti. Bu göçmenler dönüp Curaçao milli takımını oluşturdu.

Nafile referandumlar yaptılar.

Nafile referandumlar yaptılar.

Ada 1993 referandumunda yüzde 74 oyla Hollanda Antilleri içinde kalmayı seçti — ama o dönemde 'Antillean' kimliğinin var olup olmadığı tartışmasını Curaçaolu sosyologların kendisi başlatmıştı. Yani kimliği olmayan bir yapının içinde kalmak için oy kullandılar.

2009 referandumunda yüzde 52-48 gibi bir farkla reform süreci onaylandı. Yüzde 48 'hayır' oyu büyük ölçüde Hollanda'nın borç silme karşılığında mali denetim yetkisi talep etmesine yapılan itirazı yansıtıyordu. Yani para karşılığı egemenlik tartışması.

Hangi dili konuşuyorlar?

Hangi dili konuşuyorlar?

Papiamentu dili İspanyolca, Portekizce, Hollandaca, Arawakça ve Afrikalı dillerin karışımından doğmuş bir kreol dili. Kimin gerçek Curaçaolu olduğu tartışmasında en belirleyici ölçüt bu dili konuşup konuşmamak.

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Fenerbahçe'den tanıdığımız isme takımı emanet ettiler.

Fenerbahçe'den tanıdığımız isme takımı emanet ettiler.

Dick Advocaat Curaçao teknik direktörlüğünü kabul ettiğinde Hollanda basını bunu emeklilik kararı olarak yorumladı. Advocaat takımı Dünya Kupası'na taşıyınca kimse özür dilemedi.

Advocaat, içlerinde Fenerbahçe de olmak üzere 24 farklı yere imza attı.

Tarihi sinagog da karanlık atarihe dahil olmuş.

Tarihi sinagog da karanlık atarihe dahil olmuş.

Batı Yarımküre'nin en eski sinagogu Curaçao'da, 1732'den beri ayakta. Buraya gelişleri tesadüf değil: Osmanlı'dan kovulan, İspanya'dan kaçan, Brezilya'dan sürülen Sefarad Yahudileri Hollanda Batı Hindistan Şirketi'nin ticaret izniyle 1600'lerde adaya yerleşti. Bugün o sinagogun duvarlarında köle sahibi olmuş ailelerin isimleri yazıyor.

Peki bu ülkenin adını nasıl okuyacağız?

Peki bu ülkenin adını nasıl okuyacağız?

Türkçede Kürasao okunur. İngilizcede 'Kyoo-ruh-sow', Hollandacada 'Kyü-ra-sao' gibi telaffuz edilse de Türkçeye Kürasao olarak yerleşmiş. Adın kökeni tartışmalı ama en yaygın teori Portekizce coração yani kalp kelimesinden geldiği yönünde — Karayip ticaret ağının tam merkezinde konumlandığı için erken dönem denizcilerin adaya kalp dediği söyleniyor. Yerel dil Papiamentu'da ise ada Kòrsou olarak yazılır ve okunur. 'Yu di Kòrsou' yani Kòrsou'nun çocuğu ifadesi adada ulusal kimliğin simgesi haline gelmiş — Hollandaca değil, kendi dillerindeki karşılığı tercih etmeleri de başlı başına siyasi bir tutum.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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