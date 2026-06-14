Dünya Kupası'nın En Küçük Ülkesi Curaçao ile İlgili Ortamlarda Satacağınız 8 Bilgi
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
150.000 nüfuslu Curaçao, bu yıl Dünya Kupası sahnesinde dev ekiplerle karşılaşıyor. Karayip'in ortasındaki bu küçük ülkeyi çoğumuz ilk kez duyduk, bu da gayet normal. Ama bir kez duyduktan sonra hikayelerini bildikten sonra unutmak zor.
İlk maçında Almanya'ya 7-1 kaybeden Curaçao, attığı golle tarihe geçmenin sevincini yaşıyor.
Dünya Kupası'nın en küçük ülkesiyle ilgili ortamlarda satacağınız birbirinden ilginç bilgiler sizlerle.
2026 Dünya KupasıAnasayfaya Git
Türkiye
A Milli Takımı
D Grubu Sıralamaları Tüm Sıralamalar >
3. Türkiye
0 G 0 B 1 M 0 Puan
Gelecek Maçlar
19 Haziran 22:00
USA
-
AUS
20 Haziran 06:00
TUR
-
PAR
26 Haziran 05:00
TUR
-
USA
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu isim nereden geliyor?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu adam bir efsane!
Bu futbolcular kimin?
Nafile referandumlar yaptılar.
Hangi dili konuşuyorlar?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fenerbahçe'den tanıdığımız isme takımı emanet ettiler.
Tarihi sinagog da karanlık atarihe dahil olmuş.
Peki bu ülkenin adını nasıl okuyacağız?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın